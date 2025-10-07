Видео
Почему телефон надо периодически выключать или перезагружать

Дата публикации 7 октября 2025 16:32
Перезагрузка или выключение смартфона — что действительно полезнее для быстродействия
Выключение смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны давно сравнялись с ПК по мощности, но со временем в их системе накапливаются временные файлы и "зависшие" фоновые процессы. Периодический перезапуск или короткое выключение помогают вернуть стабильность и скорость работы.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

В чем разница между перезагрузкой и полным выключением

Перезагрузка прежде всего "убирает" программные последствия длительной работы: освобождает оперативную память, корректнее распределяет ресурсы между приложениями, помогает точнее калибровать аккумулятор и применить обновления или настройки, которые активируются только после рестарта. Недаром после установки многих программ появляется рекомендация перезапустить устройство — это быстро и почти не нагружает систему.

Полное выключение работает радикальнее: останавливает все процессы, очищает кэш процессора, сбрасывает временные сбои и при повторном включении запускает более полный цикл проверок. Такой способ уместен, когда смартфон регулярно подвисает или ощутимо замедляется.

Чтобы "освежить" работу, закрыть лишние процессы или применить апдейты — достаточно перезагрузки. Если же появились частые глюки или заметны проседания быстродействия, стоит полностью выключить телефон на несколько минут. Лучшая стратегия — комбинировать оба подхода: по возможности настроить регулярное выключение по расписанию, чтобы система периодически "очищалась" без вашего вмешательства. Такой режим помогает сохранять стабильность и скорость работы смартфона в течение длительного времени.

Напомним, даже современный смартфон может разрядиться всего за несколько часов, хотя вы почти им не пользуетесь. В большинстве случаев виноват не старый аккумулятор, а фоновые системные функции, которые остаются активными.

Также мы писали, что панель "Быстрые настройки" в Android — это универсальный центр контроля, который позволяет управлять большинством функций смартфона без открытия системного меню. В ней можно не только активировать Wi-Fi, Bluetooth или режим полета, но и настроить собственные ярлыки.

Android iPhone смартфон функции обновления перезагрузка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
