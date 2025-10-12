Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні смартфони дедалі краще захищені від подряпин і ударів, тож потреба у захисних плівках стрімко зменшується. Нові матеріали екранів і програми ремонту роблять додаткову плівку радше опцією, ніж обов'язковістю.

Чому плівка більше не must-have

Високоміцне скло та сучасні матеріали

Більшість актуальних моделей мають загартовані покриття на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield, розроблені для щоденного користування. У флагманів міцність дисплея вища, тож потреба в плівці фактично відпадає.

Покращений захист від падінь

Виробники зміцнюють не лише скло, а й корпус загалом; окремі моделі навіть проходять "військові" сертифікації на витривалість. Тонкий пластиковий шар більшості плівок майже не допомагає під час реальних падінь, а ризик подряпин від ключів чи монет сьогодні значно менший завдяки вдосконаленим дисплеям.

Краща чіткість зображення без зайвих шарів

Плівки з часом тьмяніють і дряпаються, помітніше за заводське скло, що погіршує враження від фото та відео. Якщо турбує випадкове падіння, практичніше обрати чохол із випнутими краями — хоча й це дедалі рідше є суворою необхідністю.

Гарантії та доступні ремонти

Бренди розширюють програми сервісу: в Apple це AppleCare+, у Samsung — власні сервіси обслуговування. У разі пошкодження екрана пристрій можна швидко відновити без надмірних витрат, що додає аргументів проти обов'язкової плівки.

