Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:32
Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок
Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні смартфони дедалі краще захищені від подряпин і ударів, тож потреба у захисних плівках стрімко зменшується. Нові матеріали екранів і програми ремонту роблять додаткову плівку радше опцією, ніж обов'язковістю.

Про це пише Gizmochina.

Читайте також:

Чому плівка більше не must-have

Високоміцне скло та сучасні матеріали

Більшість актуальних моделей мають загартовані покриття на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield, розроблені для щоденного користування. У флагманів міцність дисплея вища, тож потреба в плівці фактично відпадає.

Покращений захист від падінь

Виробники зміцнюють не лише скло, а й корпус загалом; окремі моделі навіть проходять "військові" сертифікації на витривалість. Тонкий пластиковий шар більшості плівок майже не допомагає під час реальних падінь, а ризик подряпин від ключів чи монет сьогодні значно менший завдяки вдосконаленим дисплеям.

Краща чіткість зображення без зайвих шарів

Плівки з часом тьмяніють і дряпаються, помітніше за заводське скло, що погіршує враження від фото та відео. Якщо турбує випадкове падіння, практичніше обрати чохол із випнутими краями — хоча й це дедалі рідше є суворою необхідністю.

Гарантії та доступні ремонти

Бренди розширюють програми сервісу: в Apple це AppleCare+, у Samsung — власні сервіси обслуговування. У разі пошкодження екрана пристрій можна швидко відновити без надмірних витрат, що додає аргументів проти обов'язкової плівки.

Нагадаємо, Wi-Fi став настільки звичним, що працює в наших домівках цілодобово — смартфони, ноутбуки, телевізори й розумні гаджети постійно залишаються онлайн. Проте дедалі більше людей замислюються, як постійне випромінювання впливає на самопочуття та чи справді варто вимикати маршрутизатор на ніч.

Також ми писали, що режим польоту, знайомий усім за іконкою літачка на панелі швидких налаштувань, миттєво вимикає всі бездротові з'єднання. Спершу його створили для безпеки під час авіаперельотів, однак з часом цей режим отримав нове призначення.

телефони смартфон скло захист екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
