Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему на телефонах возникают фиолетовые пятна и как их исправить

Почему на телефонах возникают фиолетовые пятна и как их исправить

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:32
Фиолетовое пятно на экране смартфона — что это такое и как исправить
Фиолетовое пятно на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда на дисплее появляется фиолетовая точка, это почти всегда сигнал повреждения внутренних слоев экрана, а не просто стекла. Такие дефекты редко поддаются "очистке" или программным трюкам — в большинстве случаев помогает только полная замена дисплея.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Почему возникает фиолетовое пятно

Экраны смартфонов — это не только защитное стекло. Под ним — чувствительный тач-диджитайзер, матрица LCD или OLED, а также подсветка и поляризационные пленки, которые управляют яркостью и цветом. Если хотя бы один из этих слоев будет поврежден, могут появляться визуальные эффекты — фиолетовые пятна, линии или изменения цветов.

Фиолетовое пятно означает, что часть пикселей работает некорректно. На OLED/AMOLED это случается, когда органические светодиоды выгорают или повреждаются и начинают излучать фиолетовый свет там, где не должны. На LCD причина другая: поврежденные жидкие кристаллы могут "подтекать", образуя фиолетовые или пурпурные пятна "вроде чернил", которые способны расползаться.

Чаще всего к этому приводит давление или удар:

  • сели на смартфон в тесном кармане;
  • положили тяжелый предмет;
  • устройство попало под воздействие влаги и нагрева и тому подобное.

Реже виноват заводской брак: слабые материалы OLED или плохо склеенные слои LCD. В таких случаях лучше обращаться за гарантийным ремонтом и не пытаться чинить устройство самостоятельно, чтобы не потерять гарантию.

Если пятно уже появилось, стоит следить, не увеличивается ли оно. Обычно такие дефекты растут и появляются бледные линии, темные участки, часть экрана может перестать реагировать на прикосновения. Хотя "ядро" смартфона это непосредственно не повреждает, пользоваться устройством становится все сложнее.

Напомним, появление маленькой белой точки в верхней строке Android свидетельствует об избытке иконок: система просто не вмещает все значки и часть из них скрывает. Если слева это выглядит незаметно из-за потока уведомлений, то справа точка может перекрывать важные индикаторы.

Также мы писали, что иногда в строке состояния Android можно увидеть зеленую точку, которая впоследствии исчезает. Это не связано с поломкой дисплея или системным сбоем, а имеет другое объяснение.

Android телефоны смартфон дисплей дефекты экран
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации