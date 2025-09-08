Фиолетовое пятно на экране смартфона — что это такое и как исправить

Фиолетовое пятно на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда на дисплее появляется фиолетовая точка, это почти всегда сигнал повреждения внутренних слоев экрана, а не просто стекла. Такие дефекты редко поддаются "очистке" или программным трюкам — в большинстве случаев помогает только полная замена дисплея.

Об этом пишет SlashGear.

Почему возникает фиолетовое пятно

Экраны смартфонов — это не только защитное стекло. Под ним — чувствительный тач-диджитайзер, матрица LCD или OLED, а также подсветка и поляризационные пленки, которые управляют яркостью и цветом. Если хотя бы один из этих слоев будет поврежден, могут появляться визуальные эффекты — фиолетовые пятна, линии или изменения цветов.

Фиолетовое пятно означает, что часть пикселей работает некорректно. На OLED/AMOLED это случается, когда органические светодиоды выгорают или повреждаются и начинают излучать фиолетовый свет там, где не должны. На LCD причина другая: поврежденные жидкие кристаллы могут "подтекать", образуя фиолетовые или пурпурные пятна "вроде чернил", которые способны расползаться.

Чаще всего к этому приводит давление или удар:

сели на смартфон в тесном кармане;

положили тяжелый предмет;

устройство попало под воздействие влаги и нагрева и тому подобное.

Реже виноват заводской брак: слабые материалы OLED или плохо склеенные слои LCD. В таких случаях лучше обращаться за гарантийным ремонтом и не пытаться чинить устройство самостоятельно, чтобы не потерять гарантию.

Если пятно уже появилось, стоит следить, не увеличивается ли оно. Обычно такие дефекты растут и появляются бледные линии, темные участки, часть экрана может перестать реагировать на прикосновения. Хотя "ядро" смартфона это непосредственно не повреждает, пользоваться устройством становится все сложнее.

