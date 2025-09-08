Відео
Головна Технології Фіолетова цятка на дисплеї телефону — що це означає

Фіолетова цятка на дисплеї телефону — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:32
Фіолетова пляма на екрані телефону — причини та що робити
Фіолетова пляма на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли на дисплеї з'являється фіолетова цятка, це майже завжди сигнал пошкодження внутрішніх шарів екрана, а не просто скла. Такі дефекти рідко піддаються "очищенню" чи програмним трюкам — у більшості випадків допомагає лише повна заміна дисплея.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Чому виникає фіолетова пляма

Екрани смартфонів — це не лише захисне скло. Під ним — чутливий тач-діджитайзер, матриця LCD або OLED, а також підсвітка й поляризаційні плівки, які керують яскравістю та кольором. Якщо хоча б один з цих шарів буде пошкоджений, можуть з'являтися візуальні ефекти — фіолетові плями, лінії чи зміни кольорів.

Фіолетова пляма означає, що частина пікселів працює некоректно. На OLED/AMOLED це трапляється, коли органічні світлодіоди вигорають або ушкоджуються й починають випромінювати фіолетове світло там, де не повинні. На LCD причина інша: пошкоджені рідкі кристали можуть "підтікати", утворюючи фіолетові або пурпурні плями "начебто чорнила", які здатні розповзатися.

Найчастіше до цього призводить тиск або удар:

  • сіли на смартфон у тісній кишені;
  • поклали важкий предмет;
  • пристрій потрапив під вплив вологи і нагріву тощо.

Рідше винен заводський брак: слабкі матеріали OLED чи погано склеєні шари LCD. У таких випадках краще звертатися за гарантійним ремонтом і не намагатися лагодити пристрій самостійно, аби не втратити гарантію.

Якщо пляма вже з'явилася, варто стежити, чи вона не збільшується. Зазвичай такі дефекти ростуть і з'являються бліді лінії, темніші ділянки, частина екрана може перестати реагувати на дотики. Хоча "ядро" смартфона це безпосередньо не ушкоджує, користуватися пристроєм стає дедалі складніше.

Нагадаємо, поява маленької білої крапки у верхньому рядку Android свідчить про надлишок іконок: система просто не вміщує всі значки і частину з них приховує. Якщо ліворуч це має непомітний вигляд через потік сповіщень, то справа крапка може перекривати важливі індикатори.

Також ми писали, що іноді в рядку стану Android можна побачити зелену крапку, яка згодом зникає. Це не пов'язано з ламанням дисплея чи системним збоєм, а має інше пояснення.

Android телефони смартфон дисплей дефекти екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
