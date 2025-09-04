Біла крапка на екрані Android — чому з'являється та як її прибрати

Біла точка у статус-барі смартфона з Android. Фото: SlashGear

Крихітна біла крапка в рядку стану Android означає переповнення іконок: елементів забагато, і частина з них ховається. Це може бути майже непомітно при надлишку сповіщень зліва, але створює проблему, коли крапка з'являється праворуч і "витісняє" системні значки.

Коли і чому з'являється біла крапка

Рядок стану — це "поличка" з обмеженим простором. Якщо іконок більше, ніж вона здатна показати, з'являється біла крапка. Зліва це зазвичай означає надлишок сповіщень — свайп вниз відкриє повний список. Праворуч же ховаються важливі індикатори: рівень мережі, Wi-Fi, заряд батареї. Через це можна подумати, що Wi-Fi "зник" або не видно відсотків заряду — насправді їх просто "зсунуто". Частою причиною є відображення "100%": третя цифра займає додатковий символ і відсуває інші піктограми. Менший розмір елементів інтерфейсу також знижує ймовірність появи крапки, бо звільняє місце в рядку стану.

Як прибрати білу крапку

Це системна функція Android, яку не можна просто вимкнути — потрібно повернути простір у рядку стану.

Можна спробувати зменшити масштаб інтерфейсу:

на Samsung з One UI 7 — налаштування "Масштаб екрана" у розділі дисплея;

на OnePlus з OxygenOS 15 — повзунок "Розмір дисплея" у "Екран і підсвічування";

на Google Pixel або Nothing Phone з Android 15 — параметр "Розмір дисплея і тексту".

Також можна сховати деякі системні значки. Деякі оболонки, зокрема Nothing OS, дозволяють керувати іконками у статус-барі: у меню дисплея знайдіть налаштування статус-бару та вимкніть те, що не потрібно постійно бачити.

Налаштування DPI через параметри розробника дає точніший контроль над щільністю інтерфейсу і, відповідно, кількістю іконок, що поміщаються. Втім, це лише обхідний шлях: "крапка переповнення" є штатним механізмом Android.

Станом навіть на Android 16 офіційних планів прибрати цей індикатор Google не оголошувала, а отже, рішення зводяться до оптимізації простору на панелі стану.

