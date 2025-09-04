Белая точка на экране Android — почему появляется и как ее убрать

Белая точка в статус-баре смартфона с Android. Фото: SlashGear

Крошечная белая точка в строке состояния Android означает переполнение иконок: элементов слишком много, и часть из них прячется. Это может быть почти незаметно при избытке уведомлений слева, но создает проблему, когда точка появляется справа и "вытесняет" системные значки.

О том, как ее убрать, пишет SlashGear.

Когда и почему появляется белая точка

Строка состояния — это "полочка" с ограниченным пространством. Если иконок больше, чем она способна показать, появляется белая точка. Слева это обычно означает переизбыток уведомлений — свайп вниз откроет полный список. Справа же прячутся важные индикаторы: уровень сети, Wi-Fi, заряд батареи. Из-за этого можно подумать, что Wi-Fi "исчез" или не видно процентов заряда — на самом деле они просто "сдвинуты". Частой причиной является отображение "100%": третья цифра занимает дополнительный символ и отодвигает остальные пиктограммы. Меньший размер элементов интерфейса также снижает вероятность появления точки, так как освобождает место в строке состояния.

Как убрать белую точку

Это системная функция Android, которую нельзя просто отключить — нужно вернуть пространство в строке состояния.

Можно попробовать уменьшить масштаб интерфейса:

на Samsung с One UI 7 — настройка "Масштаб экрана" в разделе дисплея;

на OnePlus с OxygenOS 15 — ползунок "Размер дисплея" в "Экран и подсветка";

на Google Pixel или Nothing Phone с Android 15 — параметр "Размер дисплея и текста".

Также можно скрыть некоторые системные значки. Некоторые оболочки, в частности Nothing OS, позволяют управлять иконками в статус-баре: в меню дисплея найдите настройки статус-бара и отключите то, что не нужно постоянно видеть.

Настройка DPI через параметры разработчика дает более точный контроль над плотностью интерфейса и, соответственно, количеством помещаемых иконок. Впрочем, это лишь обходной путь: "точка переполнения" является штатным механизмом Android.

По состоянию даже на Android 16 официальных планов убрать этот индикатор Google не объявляла, а значит, решения сводятся к оптимизации пространства на панели состояния.

