Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Белая точка на Android — что это такое и как ее выключить

Белая точка на Android — что это такое и как ее выключить

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:24
Белая точка на экране Android — почему появляется и как ее убрать
Белая точка в статус-баре смартфона с Android. Фото: SlashGear

Крошечная белая точка в строке состояния Android означает переполнение иконок: элементов слишком много, и часть из них прячется. Это может быть почти незаметно при избытке уведомлений слева, но создает проблему, когда точка появляется справа и "вытесняет" системные значки.

О том, как ее убрать, пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Когда и почему появляется белая точка

Строка состояния — это "полочка" с ограниченным пространством. Если иконок больше, чем она способна показать, появляется белая точка. Слева это обычно означает переизбыток уведомлений — свайп вниз откроет полный список. Справа же прячутся важные индикаторы: уровень сети, Wi-Fi, заряд батареи. Из-за этого можно подумать, что Wi-Fi "исчез" или не видно процентов заряда — на самом деле они просто "сдвинуты". Частой причиной является отображение "100%": третья цифра занимает дополнительный символ и отодвигает остальные пиктограммы. Меньший размер элементов интерфейса также снижает вероятность появления точки, так как освобождает место в строке состояния.

Как убрать белую точку

Это системная функция Android, которую нельзя просто отключить — нужно вернуть пространство в строке состояния.

Можно попробовать уменьшить масштаб интерфейса:

  • на Samsung с One UI 7 — настройка "Масштаб экрана" в разделе дисплея;
  • на OnePlus с OxygenOS 15 — ползунок "Размер дисплея" в "Экран и подсветка";
  • на Google Pixel или Nothing Phone с Android 15 — параметр "Размер дисплея и текста".

Также можно скрыть некоторые системные значки. Некоторые оболочки, в частности Nothing OS, позволяют управлять иконками в статус-баре: в меню дисплея найдите настройки статус-бара и отключите то, что не нужно постоянно видеть.

Настройка DPI через параметры разработчика дает более точный контроль над плотностью интерфейса и, соответственно, количеством помещаемых иконок. Впрочем, это лишь обходной путь: "точка переполнения" является штатным механизмом Android.

По состоянию даже на Android 16 официальных планов убрать этот индикатор Google не объявляла, а значит, решения сводятся к оптимизации пространства на панели состояния.

Напомним, Google анонсировала сентябрьское обновление Android. Оно приносит сразу несколько заметных нововведений для общения и обмена файлами.

Также мы писали, что смартфонам с Android время от времени требуется полная "уборка": очистка кэша и удаление накопленных временных файлов. Это позволяет не только вернуть быстродействие системе, но и освободить дополнительные ресурсы памяти для стабильной работы.

Android телефоны смартфон экран функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации