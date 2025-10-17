Відео
Чи можна заклеїти розбитий екран смартфона суперклеєм

Дата публікації: 17 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 13:05
Суперклей і тріснутий екран — чому "лайфхак" із TikTok зіпсує смартфон
В руках смартфон з розбитим екраном. Фото: Unsplash

Смартфон падає долілиць — і на дисплеї проступає "павутинка" тріщин. У мережі радять різне, та одна з найпопулярніших порад — використати суперклей — звучить логічно, але на практиці обертається ризиками для пристрою.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Чому суперклей — погана ідея та що робити натомість

Суперклей (ціаноакрилат) дійсно здатен "стиснути" тріщини або прихопити відшарований край панелі, проте рідкий склад легко просочується всередину корпуса. Краплі можуть потрапити в розмовний динамік, фронтальну камеру, датчики чи під кнопки, спричиняючи незворотні пошкодження. Після застигання клей практично неможливо видалити без професійних інструментів, а нагрівання від компонентів смартфона лише прискорює деградацію клеєного шва та здатне викликати корозію окремих матеріалів.

Додатковий мінус — мутний наліт, який залишає ціаноакрилат на склі: він погіршує прозорість дисплея і може впливати на чутливість сенсора. Надлишок клею здатен протиснутися крізь мікрощілини біля кнопок керування чи зарядного порта, фактично виводячи їх з ладу. Тому ідея "дешево підклеїти" екран часто закінчується дорожчим ремонтом.

Найбезпечніший шлях після пошкодження — заміна дисплея у сервісному центрі. Професіонали зазвичай працюють з оригінальними або OEM-комплектуючими та повертають пристрою вигляд і функціональність, близькі до нових. Якщо бюджет обмежений або потрібне тимчасове рішення, доречно акуратно наклеїти загартоване скло або прозору термостійку плівку: це допоможе утримати уламки та запобігти подальшому розповзанню тріщин до моменту повноцінного ремонту.

Нагадаємо, смартфон iPhone постійно поруч із нами — у кишені, на столі, у ліжку чи навіть у ванній кімнаті. Через це на його поверхні накопичуються пил, жир, мікроби та залишки вологи, які непомітно псують вигляд і роботу пристрою.

Також ми писали, що поява фіолетової плями або цятки на екрані iPhone — майже завжди ознака пошкодження внутрішніх шарів дисплея, а не просто подряпин на склі. Такі дефекти не зникають після очищення і не підлягають виправленню програмними засобами.

ремонт телефони смартфон дисплей корисні поради екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
