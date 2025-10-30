Як почистити USB-порт смартфона — єдиний дієвий спосіб

Зарядний порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфони та планшети потребують не лише оновлень системи, а й базового догляду. Особливо це стосується роз'єму заряджання: бруд і ворс можуть заважати кабелю щільно під'єднуватися та з часом спричиняти пошкодження.

SlashGear.

Що важливо знати перед очищенням

По-перше, не використовуйте металеві предмети — вони здатні пошкодити контактні елементи всередині порту. Також не варто здувати пил ротом: у диханні є волога, яка може спричинити корозію або збій у роботі роз'єму.

Для безпечного очищення знадобляться ватна паличка або дерев'яна зубочистка, а також гумова груша (балончик-груша) або балончик зі стисненим повітрям. Краще працювати в чистому, відносно безпиловому місці.

Спершу повністю вимкніть пристрій. Огляньте порт під яскравим світлом, щоб оцінити кількість забруднень. Акуратно видуйте вільний пил грушею або стисненим повітрям, після чого дуже обережно проведіть по внутрішніх стінках порту ватною паличкою чи зубочисткою, роблячи легкі, "підмітаючі" рухи. Знову видуйте залишки пилу, повторно огляньте роз'єм під світлом і переконайтеся, що всередині не лишилося ворсу чи нальоту.

Як перевірити результат і що робити далі

Під'єднайте кабель і перевірте, чи стабільно відбувається заряджання та, чи розпізнається підключення для передачі даних. Якщо проблеми залишаються, ймовірна причина — не в забрудненні, а в батареї або "залізі". За ознак корозії або якщо порт і далі "примхливий", доручіть глибоке очищення чи ремонт фахівцю.

Нагадаємо, що падіння смартфона екраном униз часто закінчується тріщинами на дисплеї. У таких випадках інтернет рясніє порадами, одна з найпопулярніших — "залити тріщину суперклеєм". Хоч і здається логічною, ця ідея насправді небезпечною для пристрою.

Також ми писали, що розбирання AirPods Pro 3 від iFixit показало майже нульову ремонтопридатність навушників. Експерти поставили їм 0 балів із 10, адже заміна акумулятора неможлива без руйнування корпусу.