Как отключить рекламу на смартфоне — простые способы без лишних программ

Реклама на современных смартфонах появляется повсюду — в приложениях, браузере, всплывающих окнах и даже в системных меню. Она отвлекает, раздражает и иногда замедляет работу устройства, но часть таких объявлений можно отключить собственными силами, без сложных настроек и сторонних программ.

Как убрать рекламу на Android и iOS

На Android надоедливые уведомления чаще всего появляются из-за чрезмерных разрешений, предоставленных приложениям. Чтобы уменьшить их количество, стоит открыть системные настройки, перейти в раздел с программами и уведомлениями и поочередно отключить показ уведомлений для тех приложений, которые больше всего беспокоят. После этого баннеры исчезнут из шторки уведомлений и не будут отвлекать при работе с экраном.

Если нужно более тщательно фильтровать интернет-трафик, помогут специальные блокировщики. Для Android существуют решения вроде AdGuard или NetGuard — они эффективно отсекают рекламу, но в основном являются платными. Как бесплатный, но менее всеобъемлющий вариант можно рассмотреть Adblock Fast, хотя это приложение не имеет украинского интерфейса.

На iPhone реклама случается реже, однако иногда приходит в виде уведомлений. Отключить такие сообщения можно в настройках: достаточно открыть меню уведомлений, просмотреть перечень программ и отменить разрешение на показ уведомлений для тех приложений, которые рассылают лишнюю или рекламную информацию.

Отдельная проблема — реклама в интернете. Во время просмотра сайтов пользователь видит баннеры, видео и навязчивые всплывающие окна. Самый надежный способ частично избавиться от этого — установить в браузер расширение-блокировщик. На Android такие инструменты доступны в Google Play Store, в частности популярный AdGuard: он блокирует рекламу и одновременно защищает приватность, мешая сайтам отслеживать активность пользователя. Для браузеров на iPhone также существуют подобные расширения, хотя iOS накладывает определенные ограничения на их работу.

Отдельного внимания требуют смартфоны Xiaomi. Устройства этого бренда часто показывают рекламу даже в системных приложениях — производитель частично компенсирует низкую стоимость гаджетов рекламными вставками. Чтобы уменьшить их количество, в "Настройках" стоит отключить показ рекомендаций на рабочем столе, а в разделе "Все приложения" отключить опцию "Получать рекомендации". В меню "Пароли и безопасность" — "Конфиденциальность" полезно отказаться от персонализированной рекламы и деактивировать сервис MSA, который отвечает за значительную часть системных объявлений.

Наконец, нужно помнить: большинство баннеров и видеороликов загружаются именно через интернет. Включенный режим полета временно отсоединяет смартфон от сети и автоматически убирает онлайн-рекламу. Достаточно нажать пиктограмму самолета, когда нужны полная тишина, концентрация на задаче или минимум отвлечений при работе с телефоном.

