Україна
Головна Технології Нове дослідження показало, чому Android досі перевершує iOS

Нове дослідження показало, чому Android досі перевершує iOS

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:32
Оновлено: 13:07
Android проти iOS — нове дослідження показало, хто краще захищає від шахраїв
На столі два смартфони з iOS (зліва) та Android (справа). Фото: кадр з відео/YouTube

Свіже порівняння заявляє про перевагу Android у захисті від фішингу, шкідливого ПЗ та крадіжок над iPhone. На це вказують опитування YouGov і звіт Counterpoint Research, на які посилаються команди Android і Messages від Google.

Про це пише Forbes.

Що показали результати дослідження

У блозі Google наведено результати двох незалежних досліджень. Опитування YouGov виявило, що користувачі Android на 20% частіше, ніж власники iOS, оцінюють захист від шахрайства на своїх телефонах як "дуже" або "надзвичайно" ефективний. Для власників Pixel контраст ще відчутніший: і користувачі iPhone на 150% частіше заявляли, що їхній пристрій "зовсім не ефективний" у протидії мобільному шахрайству. Також 58% користувачів Android повідомили, що за попередній тиждень не отримували жодних шахрайських SMS, тоді як серед користувачів iPhone на 65% більше тих, хто зафіксував три і більше таких повідомлень.

Другий звіт — від Counterpoint Research — зосереджений саме на захистах, підсилених ШІ. Дослідники порівняли останні моделі чотирьох брендів: Pixel, Samsung, Motorola та iPhone. За категоріями на кшталт захисту від шахрайства, фішингу, шкідливих сайтів і застосунків, а також фізичної крадіжки, Android продемонстрував наявність захистів у всіх дев'яти підкатегоріях, тоді як iPhone — лише у двох.

Безопасность Android против iOS
Порівняння рівнів захисту Android та iOS. Фото: Google

Представники Google підкреслили масштабність вбудованих бар'єрів.

"Захисти Android від шахрайства щомісяця блокують понад 10 мільярдів підозрілих дзвінків і повідомлень", — заявляють вони.

Дослідження, за їхніми словами, було замовлене, аби показати, як Android та iOS протистоять мобільним загрозам на практиці.

Нагадаємо, iOS 26 отримала оновлений дизайн і стала ще розумнішою у взаємодії з користувачем. Водночас навіть після численних удосконалень iPhone усе ще поступається Android у гнучкості налаштувань і варіативності використання в повсякденних ситуаціях.

Також ми писали, що оновлення iOS 26.1 та iPadOS 26.1 зробили акцент на безпеці — Apple виправила десятки потенційних вразливостей і посилила захист особистих даних. Це один із наймасштабніших пакетів стабілізаційних апдейтів останніх місяців, який компанія радить встановити всім користувачам без винятку.

Android iPhone iOS дослідження безпека операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
