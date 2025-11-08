Android проти iOS — нове дослідження показало, хто краще захищає від шахраїв

На столі два смартфони з iOS (зліва) та Android (справа). Фото: кадр з відео/YouTube

Свіже порівняння заявляє про перевагу Android у захисті від фішингу, шкідливого ПЗ та крадіжок над iPhone. На це вказують опитування YouGov і звіт Counterpoint Research, на які посилаються команди Android і Messages від Google.

Що показали результати дослідження

У блозі Google наведено результати двох незалежних досліджень. Опитування YouGov виявило, що користувачі Android на 20% частіше, ніж власники iOS, оцінюють захист від шахрайства на своїх телефонах як "дуже" або "надзвичайно" ефективний. Для власників Pixel контраст ще відчутніший: і користувачі iPhone на 150% частіше заявляли, що їхній пристрій "зовсім не ефективний" у протидії мобільному шахрайству. Також 58% користувачів Android повідомили, що за попередній тиждень не отримували жодних шахрайських SMS, тоді як серед користувачів iPhone на 65% більше тих, хто зафіксував три і більше таких повідомлень.

Другий звіт — від Counterpoint Research — зосереджений саме на захистах, підсилених ШІ. Дослідники порівняли останні моделі чотирьох брендів: Pixel, Samsung, Motorola та iPhone. За категоріями на кшталт захисту від шахрайства, фішингу, шкідливих сайтів і застосунків, а також фізичної крадіжки, Android продемонстрував наявність захистів у всіх дев'яти підкатегоріях, тоді як iPhone — лише у двох.

Порівняння рівнів захисту Android та iOS. Фото: Google

Представники Google підкреслили масштабність вбудованих бар'єрів.

"Захисти Android від шахрайства щомісяця блокують понад 10 мільярдів підозрілих дзвінків і повідомлень", — заявляють вони.

Дослідження, за їхніми словами, було замовлене, аби показати, як Android та iOS протистоять мобільним загрозам на практиці.

