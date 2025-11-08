Android против iOS — новое исследование показало, кто лучше защищает от мошенников

На столе два смартфона с iOS (слева) и Android (справа). Фото: кадр из видео/YouTube

Свежее сравнение заявляет о превосходстве Android в защите от фишинга, вредоносного ПО и краж над iPhone. На это указывают опрос YouGov и отчет Counterpoint Research, на которые ссылаются команды Android и Messages от Google.

Об этом пишет Forbes.

Что показали результаты исследования

В блоге Google приведены результаты двух независимых исследований. Опрос YouGov обнаружил, что пользователи Android на 20% чаще, чем владельцы iOS, оценивают защиту от мошенничества на своих телефонах как "очень" или "чрезвычайно" эффективную. Для владельцев Pixel контраст еще более ощутимый: и пользователи iPhone на 150% чаще заявляли, что их устройство "совсем не эффективно" в противодействии мобильному мошенничеству. Также 58% пользователей Android сообщили, что за предыдущую неделю не получали никаких мошеннических SMS, тогда как среди пользователей iPhone на 65% больше тех, кто зафиксировал три и более таких сообщений.

Второй отчет — от Counterpoint Research — сосредоточен именно на защитах, усиленных ИИ. Исследователи сравнили последние модели четырех брендов: Pixel, Samsung, Motorola и iPhone. По категориям вроде защиты от мошенничества, фишинга, вредоносных сайтов и приложений, а также физической кражи, Android продемонстрировал наличие защит во всех девяти подкатегориях, тогда как iPhone — только в двух.

Сравнение уровней защиты Android и iOS. Фото: Google

Представители Google подчеркнули масштабность встроенных барьеров.

"Защиты Android от мошенничества ежемесячно блокируют более 10 миллиардов подозрительных звонков и сообщений", — заявляют они.

Исследование, по их словам, было заказано, чтобы показать, как Android и iOS противостоят мобильным угрозам на практике.

Напомним, iOS 26 получила обновленный дизайн и стала еще умнее во взаимодействии с пользователем. В то же время даже после многочисленных усовершенствований iPhone все еще уступает Android в гибкости настроек и вариативности использования в повседневных ситуациях.

Также мы писали, что обновления iOS 26.1 и iPadOS 26.1 сделали акцент на безопасности — Apple исправила десятки потенциальных уязвимостей и усилила защиту личных данных. Это один из самых масштабных пакетов стабилизационных апдейтов последних месяцев, который компания советует установить всем пользователям без исключения.