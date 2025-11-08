Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Новое исследование показало, почему Android превосходит iOS

Новое исследование показало, почему Android превосходит iOS

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:32
обновлено: 13:07
Android против iOS — новое исследование показало, кто лучше защищает от мошенников
На столе два смартфона с iOS (слева) и Android (справа). Фото: кадр из видео/YouTube

Свежее сравнение заявляет о превосходстве Android в защите от фишинга, вредоносного ПО и краж над iPhone. На это указывают опрос YouGov и отчет Counterpoint Research, на которые ссылаются команды Android и Messages от Google.

Об этом пишет Forbes.

Реклама
Читайте также:

Что показали результаты исследования

В блоге Google приведены результаты двух независимых исследований. Опрос YouGov обнаружил, что пользователи Android на 20% чаще, чем владельцы iOS, оценивают защиту от мошенничества на своих телефонах как "очень" или "чрезвычайно" эффективную. Для владельцев Pixel контраст еще более ощутимый: и пользователи iPhone на 150% чаще заявляли, что их устройство "совсем не эффективно" в противодействии мобильному мошенничеству. Также 58% пользователей Android сообщили, что за предыдущую неделю не получали никаких мошеннических SMS, тогда как среди пользователей iPhone на 65% больше тех, кто зафиксировал три и более таких сообщений.

Второй отчет — от Counterpoint Research — сосредоточен именно на защитах, усиленных ИИ. Исследователи сравнили последние модели четырех брендов: Pixel, Samsung, Motorola и iPhone. По категориям вроде защиты от мошенничества, фишинга, вредоносных сайтов и приложений, а также физической кражи, Android продемонстрировал наличие защит во всех девяти подкатегориях, тогда как iPhone — только в двух.

Безопасность Android против iOS
Сравнение уровней защиты Android и iOS. Фото: Google

Представители Google подчеркнули масштабность встроенных барьеров.

"Защиты Android от мошенничества ежемесячно блокируют более 10 миллиардов подозрительных звонков и сообщений", — заявляют они.

Исследование, по их словам, было заказано, чтобы показать, как Android и iOS противостоят мобильным угрозам на практике.

Напомним, iOS 26 получила обновленный дизайн и стала еще умнее во взаимодействии с пользователем. В то же время даже после многочисленных усовершенствований iPhone все еще уступает Android в гибкости настроек и вариативности использования в повседневных ситуациях.

Также мы писали, что обновления iOS 26.1 и iPadOS 26.1 сделали акцент на безопасности — Apple исправила десятки потенциальных уязвимостей и усилила защиту личных данных. Это один из самых масштабных пакетов стабилизационных апдейтов последних месяцев, который компания советует установить всем пользователям без исключения.

Android iPhone iOS исследование безопасность операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации