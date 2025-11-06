Apple випустила iOS 26.1 — чому варто терміново оновити свій iPhone

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26.1 та iPadOS 26.1 зосереджені на безпеці: Apple закрила десятки вразливостей і підвищила захист даних. Це один із наймасштабніших пакетів виправлень останніх місяців, який компанія рекомендує встановити всім без винятку.

Що саме виправили в iOS 26.1

Перший великий апдейт після релізу iOS 26 містить понад пів сотні змін, серед яких — критичні. Окрема увага приділена ключовим компонентам системи, зокрема Safari, механізмам захисту від крадіжки та блоку Neural Engine.

Однією з найсерйозніших була помилка в механізмі "Захист викраденого пристрою". За наявності фізичного доступу до телефона зловмисник потенційно міг вимкнути захист і здобути контроль над пристроєм. У iOS 26.1 Apple посилила логіку перевірок, щоб функція працювала надійніше навіть у нестандартних сценаріях.

Не менш небезпечною виявилася вразливість у Safari та WebKit. Шкідливі сайти могли перехоплювати натискання клавіш і збирати приватні дані без відома користувача, що створювало ризики для паролів і платіжної інформації. Оновлення посилило перевірку вебконтенту та покращило керування пам'яттю, аби запобігти таким атакам.

У модулі Apple Account знайшли баг, який дозволяв стороннім застосункам робити знімки екрана з конфіденційною інформацією — включно з адресами електронної пошти та налаштуваннями Apple ID. Компанія додала додаткові рівні перевірок і обмежень доступу до чутливих частин інтерфейсу.

Також оновлення торкнулося Neural Engine, що відповідає за роботу ШІ та машинного навчання. Помилка в керуванні пам'яттю могла спричиняти збої системи та пошкодження даних у ядрі. У iOS 26.1 Apple оптимізувала обробку пам'яті, зменшивши ймовірність таких збоїв.

У підсумку iOS 26.1 помітно підвищує рівень захисту, закриваючи вразливості, які могли бути використані для атак, а також покращує стабільність системи. Щоб встановити оновлення, відкрийте "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ" та виконайте інсталяцію.

Нагадаємо, оновлення iOS 26.1 принесло новий спосіб вимкнення будильника — "slide to stop", який покликаний зменшити кількість випадкових натискань під час пробудження. Цей елемент інтерфейсу викликає ностальгію, адже візуально нагадує легендарний повзунок "slide to unlock", що прикрашав екрани iPhone з моменту їхньої появи у 2007 році.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 не змінило систему радикально, однак додало низку дрібних, але надзвичайно корисних удосконалень. Саме вони щодня допомагають заощаджувати час і роблять користування iPhone інтуїтивнішим, стабільнішим і приємнішим.