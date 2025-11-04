Apple відновила класичну функцію в iOS 26.1 — що змінилося

Функція Slide to Stop в будильнику iOS 26.1. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26.1 додає новий спосіб вимкнення будильника — "slide to stop", що має зменшити кількість випадкових натискань. Візуально цей елемент нагадує легендарний повзунок "slide to unlock", який був на екрані блокування iPhone з 2007 по 2016 рік.

Коли чекати реліз і що змінюється

У бета-версіях iOS 26.1, зокрема в реліз-кандидаті, з'явився новий повзунок "slide to stop" на екрані під час спрацювання будильника в застосунку "Годинник". Раніше в iOS 26 використовувалася велика кнопка "Стоп", яку легко було випадково натиснути. Тепер для вимкнення сигналу потрібно виконати керований свайп — це зменшує ризик помилкового торкання і, як наслідок, запізнень.

Розгортання стабільної версії iOS 26.1 розпочалося сьогодні, 4 листопада. Всі охочі можуть завантажити оновлення та спробувати нову функцію.

Нагадаємо, після встановлення iOS 26 деякі користувачі iPhone зіткнулися з дивною помилкою під час введення тексту — клавіатура спрацьовує неправильно, фіксуючи випадкові натискання навіть за вимкненої автозаміни. Компанія Apple поки не коментує проблему й не випустила оновлення з виправленням.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 хоч і не перевертає систему, але додає низку непомітних, проте надзвичайно корисних функцій, які щодня економлять час і роблять користування iPhone комфортнішим. Саме ці дрібні покращення формують відчуття стабільності та інтуїтивності нової версії.