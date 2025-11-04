Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple повернула в iOS 26.1 функцію iPhone з 2007 року — яку саме

Apple повернула в iOS 26.1 функцію iPhone з 2007 року — яку саме

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 16:32
Оновлено: 12:42
Apple відновила класичну функцію в iOS 26.1 — що змінилося
Функція Slide to Stop в будильнику iOS 26.1. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26.1 додає новий спосіб вимкнення будильника — "slide to stop", що має зменшити кількість випадкових натискань. Візуально цей елемент нагадує легендарний повзунок "slide to unlock", який був на екрані блокування iPhone з 2007 по 2016 рік.

Про це пише MacRumors.

Реклама
Читайте також:

Коли чекати реліз і що змінюється

У бета-версіях iOS 26.1, зокрема в реліз-кандидаті, з'явився новий повзунок "slide to stop" на екрані під час спрацювання будильника в застосунку "Годинник". Раніше в iOS 26 використовувалася велика кнопка "Стоп", яку легко було випадково натиснути. Тепер для вимкнення сигналу потрібно виконати керований свайп — це зменшує ризик помилкового торкання і, як наслідок, запізнень.

Розгортання стабільної версії iOS 26.1 розпочалося сьогодні, 4 листопада. Всі охочі можуть завантажити оновлення та спробувати нову функцію.

Нагадаємо, після встановлення iOS 26 деякі користувачі iPhone зіткнулися з дивною помилкою під час введення тексту — клавіатура спрацьовує неправильно, фіксуючи випадкові натискання навіть за вимкненої автозаміни. Компанія Apple поки не коментує проблему й не випустила оновлення з виправленням.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 хоч і не перевертає систему, але додає низку непомітних, проте надзвичайно корисних функцій, які щодня економлять час і роблять користування iPhone комфортнішим. Саме ці дрібні покращення формують відчуття стабільності та інтуїтивності нової версії.

Apple iPhone смартфон iOS функції будильник
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації