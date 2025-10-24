iOS 26 отримала 3 корисні функції — що Apple приховала у системі

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26 не перевертає систему, зате приносить низку дрібних, але дуже корисних змін, що щодня економлять час і нерви. Частину з них легко пропустити під час першого запуску — саме ці деталі роблять iPhone відчутно зручнішим і інтуїтивнішим.

Власний рингтон без ПК і сторонніх застосунків

Тепер не потрібно під'єднувати iPhone до комп'ютера чи ставити додаткові програми, щоб змінити мелодію дзвінка. Усе робиться напряму у "Файлах": відкрийте потрібний трек, затисніть його й виберіть "Зробити рингтоном" — за кілька секунд мелодія з'явиться серед стандартних. Обмеження лиш одне: тривалість до 30 секунд. Просте, але очікуване покращення для швидкої персоналізації.

Підказка про чистку об'єктива

У налаштуваннях камери з'явилася опція "Підказка очистки об'єктива". iPhone сам визначає, коли лінза забруднилася, і надсилає сповіщення з порадою протерти її. Нюанс невеликий, але ефект помітний: менше розмитості і засвітів, більше чіткості та контрасту на знімках.

Гнучкі інтервали повтору будильника

Класичні 9 хвилин повтору більше не догма. В iOS 26 інтервал можна налаштувати від 3 до 15 хвилин — під власний ритм, чи ви "жайворонок", що встає з першого сигналу, чи "сова", якій потрібні ще кілька хвилин.

Нагадаємо, що оновлення iOS 26 принесло не лише помітні зміни в дизайні, а й низку функцій для підвищення автономності. Після встановлення апдейту деякі користувачі iPhone 16 Pro скаржилися на швидший розряд, однак нові інструменти енергоощадження допомогли стабілізувати витрату батареї без зниження продуктивності.

Також ми писали, що серед найважливіших нововведень iOS 26 варто виділити посилений захист від онлайн-трекінгу та цифрових "відбитків пальців" у браузері Safari. Ця функція працює навіть поза режимом приватного перегляду, знижуючи ризик стеження за активністю користувача під час звичайного серфінгу в інтернеті.