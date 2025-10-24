Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології iOS 26 отримала 3 непомітні, але корисні функції для iPhone

iOS 26 отримала 3 непомітні, але корисні функції для iPhone

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 13:21
iOS 26 отримала 3 корисні функції — що Apple приховала у системі
В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26 не перевертає систему, зате приносить низку дрібних, але дуже корисних змін, що щодня економлять час і нерви. Частину з них легко пропустити під час першого запуску — саме ці деталі роблять iPhone відчутно зручнішим і інтуїтивнішим.

Про це пише Bibliotech.

Реклама
Читайте також:

Власний рингтон без ПК і сторонніх застосунків

Тепер не потрібно під'єднувати iPhone до комп'ютера чи ставити додаткові програми, щоб змінити мелодію дзвінка. Усе робиться напряму у "Файлах": відкрийте потрібний трек, затисніть його й виберіть "Зробити рингтоном" — за кілька секунд мелодія з'явиться серед стандартних. Обмеження лиш одне: тривалість до 30 секунд. Просте, але очікуване покращення для швидкої персоналізації.

Підказка про чистку об'єктива

У налаштуваннях камери з'явилася опція "Підказка очистки об'єктива". iPhone сам визначає, коли лінза забруднилася, і надсилає сповіщення з порадою протерти її. Нюанс невеликий, але ефект помітний: менше розмитості і засвітів, більше чіткості та контрасту на знімках.

Гнучкі інтервали повтору будильника

Класичні 9 хвилин повтору більше не догма. В iOS 26 інтервал можна налаштувати від 3 до 15 хвилин — під власний ритм, чи ви "жайворонок", що встає з першого сигналу, чи "сова", якій потрібні ще кілька хвилин.

Нагадаємо, що оновлення iOS 26 принесло не лише помітні зміни в дизайні, а й низку функцій для підвищення автономності. Після встановлення апдейту деякі користувачі iPhone 16 Pro скаржилися на швидший розряд, однак нові інструменти енергоощадження допомогли стабілізувати витрату батареї без зниження продуктивності.

Також ми писали, що серед найважливіших нововведень iOS 26 варто виділити посилений захист від онлайн-трекінгу та цифрових "відбитків пальців" у браузері Safari. Ця функція працює навіть поза режимом приватного перегляду, знижуючи ризик стеження за активністю користувача під час звичайного серфінгу в інтернеті.

Apple iPhone смартфон iOS функції оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації