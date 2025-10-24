iOS 26 получила 3 полезные функции - что Apple скрыла в системе

В руках смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновление iOS 26 не переворачивает систему, зато приносит ряд мелких, но очень полезных изменений, ежедневно экономящих время и нервы. Часть из них легко пропустить при первом запуске — именно эти детали делают iPhone ощутимо удобнее и интуитивнее.

Собственный рингтон без ПК и сторонних приложений

Теперь не нужно подключать iPhone к компьютеру или ставить дополнительные программы, чтобы изменить мелодию звонка. Все делается напрямую в "Файлах": откройте нужный трек, зажмите его и выберите "Сделать рингтоном" — через несколько секунд мелодия появится среди стандартных. Ограничение лишь одно: продолжительность до 30 секунд. Простое, но ожидаемое улучшение для быстрой персонализации.

Подсказка о чистке объектива

В настройках камеры появилась опция "Подсказка очистки объектива". iPhone сам определяет, когда линза загрязнилась, и присылает оповещение с советом протереть ее. Нюанс небольшой, но эффект заметен: меньше размытости и засветов, больше четкости и контраста на снимках.

Гибкие интервалы повтора будильника

Классические 9 минут повтора больше не догма. В iOS 26 интервал можно настроить от 3 до 15 минут — под собственный ритм, будь вы "жаворонок", встающий с первого сигнала, или "сова", которой нужны еще несколько минут.

Напомним, что обновление iOS 26 принесло не только заметные изменения в дизайне, но и ряд функций для повышения автономности. После установки апдейта некоторые пользователи iPhone 16 Pro жаловались на более быстрый разряд, однако новые инструменты энергосбережения помогли стабилизировать расход батареи без снижения производительности.

Также мы писали, что среди важнейших нововведений iOS 26 стоит выделить усиленную защиту от онлайн-трекинга и цифровых "отпечатков пальцев" в браузере Safari. Эта функция работает даже вне режима приватного просмотра, снижая риск слежки за активностью пользователя во время обычного серфинга в интернете.