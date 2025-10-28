Користувачі iOS 26 скаржаться на клавіатуру — що з нею не так

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Після встановлення iOS 26 власники iPhone помітили, що система помилково розпізнає дотики на клавіатурі — під час введення з'являються випадкові хиби навіть із вимкненою автозаміною. Apple наразі публічно не коментує ситуацію й не випускала виправлення, тож користувачам радять залишати звернення через Apple Feedback Portal.

Про це йдеться у відео Michi NekoMichi на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Що саме не так із клавіатурою

Проблему наочно продемонстровано у відео: під час повільного набору iPhone приймає натискання на одну літеру за іншу — скажімо, замість U з'являється J або H. Це не пов'язано з автозаміною та не схоже на збій "адаптивних зон" клавіш: інтерфейс підсвічує правильну букву, але система реєструє іншу.

Після публікації ролик швидко розійшовся на YouTube і Reddit, а під постами зібралися десятки повідомлень про такі ж симптоми — від жартів про "вік і зайві помилки" до критики клавіатури iOS від розробників.

Паралельно користувачі звертають увагу на інші зміни в iOS 26. Оновлення, окрім дизайну Liquid Glass та оновлених меню в застосунках, на деяких старіших iPhone нібито прискорило розряджання батареї. Водночас центральною претензією залишається саме некоректна робота клавіатури. Apple офіційно проблему не визнала, а оновлення з виправленням не виходило і найреалістичніший крок для користувачів — подати фідбек у компанію через Apple Feedback Portal і чекати наступного оновлення.

Нагадаємо, що оновлення iOS 26 зосереджується не лише на візуальних змінах, а й на оптимізації енергоефективності. Хоча після встановлення апдейту власники iPhone 16 Pro спершу помітили швидшу розрядку, оновлені інструменти керування живленням допомогли стабілізувати автономність, не жертвуючи продуктивністю чи швидкодією системи.

Також ми писали, що iOS 26 не робить революційних кроків, але вдосконалює безліч дрібниць, які впливають на комфорт щоденного користування. Саме ці малопомітні покращення роблять систему відчутно швидшою, плавнішою та інтуїтивнішою.