Пользователи iOS 26 жалуются на клавиатуру — что с ней не так

В руках смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

После установки iOS 26 владельцы iPhone заметили, что система ошибочно распознает прикосновения на клавиатуре — при вводе появляются случайные ошибки даже с отключенной автозаменой. Apple пока публично не комментирует ситуацию и не выпускала исправления, поэтому пользователям советуют оставлять обращения через Apple Feedback Portal.

Об этом говорится в видео Michi NekoMichi на YouTube.

Что именно не так с клавиатурой

Проблема наглядно продемонстрирована в видео: во время медленного набора iPhone принимает нажатие на одну букву за другую — скажем, вместо U появляется J или H. Это не связано с автозаменой и не похоже на сбой "адаптивных зон" клавиш: интерфейс подсвечивает правильную букву, но система регистрирует другую.

После публикации ролик быстро разошелся на YouTube и Reddit, а под постами собрались десятки сообщений о таких же симптомах — от шуток о "возрасте и лишних ошибках" до критики клавиатуры iOS от разработчиков.

Параллельно пользователи обращают внимание на другие изменения в iOS 26. Обновление, кроме дизайна Liquid Glass и обновленных меню в приложениях, на некоторых более старых iPhone якобы ускорило разрядку батареи. В то же время центральной претензией остается именно некорректная работа клавиатуры. Apple официально проблему не признала, а обновление с исправлением не выходило и самый реалистичный шаг для пользователей — подать фидбэк в компанию через Apple Feedback Portal и ждать следующего обновления.

Напомним, что обновление iOS 26 сосредотачивается не только на визуальных изменениях, но и на оптимизации энергоэффективности. Хотя после установки апдейта владельцы iPhone 16 Pro сначала заметили быструю разрядку, обновленные инструменты управления питанием помогли стабилизировать автономность, не жертвуя производительностью или быстродействием системы.

Также мы писали, что iOS 26 не делает революционных шагов, но совершенствует множество мелочей, которые влияют на комфорт ежедневного пользования. Именно эти малозаметные улучшения делают систему ощутимо быстрее, плавнее и интуитивнее.