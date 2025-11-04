Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Тепер iPhone ще зручніший — Apple випустила iOS 26.1

Тепер iPhone ще зручніший — Apple випустила iOS 26.1

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:07
Apple випустила iOS 26.1 для iPhone — що нового з'явилося
В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26.1. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26.1 вже доступна для всіх користувачів iPhone. Оновлення приносить нові перемикачі інтерфейсу, корисні налаштування екрана блокування й розширення мовної підтримки для Apple Intelligence та Live Translation в AirPods.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама
Читайте також:

Які ключові зміни отримала iOS 26.1

Найпомітніше оновлення — перемикач Liquid Glass. Тепер у налаштуваннях можна обрати між "прозорим" варіантом (як у базовій iOS 26) і "тонованим", що змінює рівень непрозорості під елементами на кшталт сповіщень і панелей вкладок. Опційні "прозорі" іконки застосунків лишаються на місці.

Возможность выключения Liquid Glass в iOS 26.1
Можливість вибору варіанту Liquid Glass в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

Перемикач розташовано в "Налаштування" — "Екран і яскравість" — "Liquid Glass" на iPhone та iPad. Окремо ці уподобання доповнюють доступні параметри на кшталт підвищення контрасту чи зменшення прозорості.

Ще одна зміна, якої чекали роками, — можливість вимкнути жест швидкого запуску "Камери" з екрана блокування. Новий перемикач розміщено в "Налаштування" — "Камера" — "Жест з екрана блокування для відкриття Камери".

Переключатель жеста камеры в iOS 26.1
Можливість вимкнути свайп для відкриття камери в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

У розділі "Більше" Apple розширила можливості кількох сервісів. Apple Intelligence тепер підтримує китайську (традиційну), данську, нідерландську, норвезьку, португальську (Португалія), шведську, турецьку та в'єтнамську. Live Translation в AirPods додав китайську (мандарин — спрощена й традиційна), італійську, японську та корейську.

Серед дрібніших, але помітних покращень: перероблений спосіб вимикання будильників через "Slide to Unlock" інтерфейс, а в Music додано жест свайпу для швидкої зміни треків.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 не стало революцією, проте принесло чимало дрібних, але справді корисних змін, які щодня економлять час і підвищують зручність користування. Багато з цих нововведень легко не помітити під час першого запуску, та саме вони роблять iPhone більш інтуїтивним і комфортним у щоденній роботі.

Також ми писали, що апдейт iOS 26 не виправдав очікувань щодо глобального оновлення Siri, натомість суттєво розширив можливості Apple Intelligence. У новій версії система отримала понад два десятки функцій і поліпшень.

Apple iPhone смартфон iOS функції оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації