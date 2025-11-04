Apple випустила iOS 26.1 для iPhone — що нового з'явилося

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26.1. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26.1 вже доступна для всіх користувачів iPhone. Оновлення приносить нові перемикачі інтерфейсу, корисні налаштування екрана блокування й розширення мовної підтримки для Apple Intelligence та Live Translation в AirPods.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Які ключові зміни отримала iOS 26.1

Найпомітніше оновлення — перемикач Liquid Glass. Тепер у налаштуваннях можна обрати між "прозорим" варіантом (як у базовій iOS 26) і "тонованим", що змінює рівень непрозорості під елементами на кшталт сповіщень і панелей вкладок. Опційні "прозорі" іконки застосунків лишаються на місці.

Можливість вибору варіанту Liquid Glass в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

Перемикач розташовано в "Налаштування" — "Екран і яскравість" — "Liquid Glass" на iPhone та iPad. Окремо ці уподобання доповнюють доступні параметри на кшталт підвищення контрасту чи зменшення прозорості.

Ще одна зміна, якої чекали роками, — можливість вимкнути жест швидкого запуску "Камери" з екрана блокування. Новий перемикач розміщено в "Налаштування" — "Камера" — "Жест з екрана блокування для відкриття Камери".

Можливість вимкнути свайп для відкриття камери в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

У розділі "Більше" Apple розширила можливості кількох сервісів. Apple Intelligence тепер підтримує китайську (традиційну), данську, нідерландську, норвезьку, португальську (Португалія), шведську, турецьку та в'єтнамську. Live Translation в AirPods додав китайську (мандарин — спрощена й традиційна), італійську, японську та корейську.

Серед дрібніших, але помітних покращень: перероблений спосіб вимикання будильників через "Slide to Unlock" інтерфейс, а в Music додано жест свайпу для швидкої зміни треків.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 не стало революцією, проте принесло чимало дрібних, але справді корисних змін, які щодня економлять час і підвищують зручність користування. Багато з цих нововведень легко не помітити під час першого запуску, та саме вони роблять iPhone більш інтуїтивним і комфортним у щоденній роботі.

Також ми писали, що апдейт iOS 26 не виправдав очікувань щодо глобального оновлення Siri, натомість суттєво розширив можливості Apple Intelligence. У новій версії система отримала понад два десятки функцій і поліпшень.