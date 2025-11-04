Видео
Україна
Видео

Теперь iPhone еще удобнее — Apple выпустила iOS 26.1

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:34
обновлено: 10:07
Apple выпустила iOS 26.1 для iPhone — что нового появилось
В руках смартфон Apple iPhone с iOS 26.1. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26.1 уже доступна для всех пользователей iPhone. Обновление приносит новые переключатели интерфейса, полезные настройки экрана блокировки и расширение языковой поддержки для Apple Intelligence и Live Translation в AirPods.

Об этом пишет 9to5Mac.

Какие ключевые изменения получила iOS 26.1

Самое заметное обновление — переключатель Liquid Glass. Теперь в настройках можно выбрать между "прозрачным" вариантом (как в базовой iOS 26) и "тонированным", что меняет уровень непрозрачности под элементами вроде уведомлений и панелей вкладок. Опциональные "прозрачные" иконки приложений остаются на месте.

Возможность выключения Liquid Glass в iOS 26.1
Возможность выбора варианта Liquid Glass в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

Переключатель расположен в "Настройки" — "Экран и яркость" — "Liquid Glass" на iPhone и iPad. Отдельно эти предпочтения дополняют доступные параметры вроде повышения контраста или уменьшения прозрачности.

Еще одно изменение, которого ждали годами, — возможность выключить жест быстрого запуска "Камеры" с экрана блокировки. Новый переключатель размещен в "Настройки" — "Камера" — "Жест с экрана блокировки для открытия Камеры".

Переключатель жеста камеры в iOS 26.1
Возможность отключить свайп для открытия камеры в iOS 26.1. Фото: 9to5Mac

В разделе "Больше" Apple расширила возможности нескольких сервисов. Apple Intelligence теперь поддерживает китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский (Португалия), шведский, турецкий и вьетнамский. Live Translation в AirPods добавил китайский (мандарин — упрощенный и традиционный), итальянский, японский и корейский.

Среди более мелких, но заметных улучшений: переработан способ выключения будильников через "Slide to Unlock" интерфейс, а в Music добавлен жест свайпа для быстрой смены треков.

Напомним, обновление iOS 26 не стало революцией, однако принесло немало мелких, но действительно полезных изменений, которые ежедневно экономят время и повышают удобство пользования. Многие из этих нововведений легко не заметить при первом запуске, но именно они делают iPhone более интуитивным и комфортным в ежедневной работе.

Также мы писали, что апдейт iOS 26 не оправдал ожиданий относительно глобального обновления Siri, зато существенно расширил возможности Apple Intelligence. В новой версии система получила более двух десятков функций и улучшений.

Apple iPhone смартфон iOS функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
