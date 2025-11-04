Видео
Армия
Apple вернула в iOS 26.1 функцию iPhone из 2007 года — какую

Apple вернула в iOS 26.1 функцию iPhone из 2007 года — какую

Дата публикации 4 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:42
Apple восстановила классическую функцию в iOS 26.1 — что изменилось
Функция Slide to Stop в будильнике iOS 26.1. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновление iOS 26.1 добавляет новый способ выключения будильника — "slide to stop", что должно уменьшить количество случайных нажатий. Визуально этот элемент напоминает легендарный ползунок "slide to unlock", который был на экране блокировки iPhone с 2007 по 2016 год.

Об этом пишет MacRumors.

Когда ждать релиз и что меняется

В бета-версиях iOS 26.1, в частности в релиз-кандидате, появился новый ползунок "slide to stop" на экране во время срабатывания будильника в приложении "Часы". Ранее в iOS 26 использовалась большая кнопка "Стоп", которую легко было случайно нажать. Теперь для отключения сигнала нужно выполнить управляемый свайп — это уменьшает риск ложного касания и, как следствие, опозданий.

Развертывание стабильной версии iOS 26.1 началось сегодня, 4 ноября. Все желающие могут скачать обновление и попробовать новую функцию.

Напомним, после установки iOS 26 некоторые пользователи iPhone столкнулись со странной ошибкой при вводе текста — клавиатура срабатывает неправильно, фиксируя случайные нажатия даже при отключенной автозамене. Компания Apple пока не комментирует проблему и не выпустила обновление с исправлением.

Также мы писали, что обновление iOS 26 хоть и не переворачивает систему, но добавляет ряд незаметных, но чрезвычайно полезных функций, которые ежедневно экономят время и делают пользование iPhone более комфортным. Именно эти мелкие улучшения формируют ощущение стабильности и интуитивности новой версии.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
