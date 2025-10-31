Samsung Galaxy Edge может вернуться — компания работает над ультратонким More Slim

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр из видео/YouTube

Ранее появились слухи, что Samsung отказывается от Edge-версии в линейке Galaxy S26. Однако новые признаки свидетельствуют, что концепт тонкого Edge еще в работе, и курс — на еще более стремительный профиль под кодовым названием More Slim.

Об этом пишет Galaxyclub.

Реклама

Читайте также:

Что означает новое кодовое название

Долгое время считалось, что серия Galaxy S26 будет состоять из трех моделей: Pro, Edge и Ultra. Впоследствии появились сообщения, будто Edge заменят привычной версией Plus, но источники указывают: Edge не полностью исчез из планов.

За последние месяцы Samsung начала разработку смартфона с кодовым названием More Slim. Для сравнения, внутреннее название Galaxy S25 Edge долгое время было Slim. Важная деталь — проект More Slim стартовал заметно позже, чем разработка устройства, которое долго считали именно S26 Edge. Это намекает, что More Slim — не изначально запланированный S26 Edge, а отдельный, следующий шаг в концепции "еще тоньше".

Наличие More Slim не противоречит версии о появлении Galaxy S26 Plus. Наоборот, по времени это хорошо ложится в возможную корректировку дорожной карты: в Samsung могли решить одновременно дать зеленый свет S26 Plus и сделать Edge еще стройнее, чтобы закрепить его нишу на рынке в 2026 году.

В то же время разработка More Slim отстает от темпов основных моделей Galaxy S26. Поэтому вероятно, потенциальный новый Edge появится существенно позже — подобно тому, как это произошло с S25 Edge. Выступит ли он в конце концов под названием S26 Edge, из кодового названия и имеющейся информации пока не следует.

Напомним, что Samsung официально прекратила программную поддержку ряда популярных моделей смартфонов, которые в свое время пользовались значительным спросом. Эти устройства больше не будут получать обновлений безопасности и системных патчей.

Также мы писали, что в прошивке One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra обнаружили функцию Network Battery Saver, которая разумно оптимизирует расход энергии. Она сокращает фоновую активность сети, когда система определяет, что устройство не используется.