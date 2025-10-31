Samsung Galaxy Edge может вернуться — компания работает над ультратонким More Slim

Edge ничему не научил — Samsung готовит еще более тонкий смартфон
Ранее появились слухи, что Samsung отказывается от Edge-версии в линейке Galaxy S26. Однако новые признаки свидетельствуют, что концепт тонкого Edge еще в работе, и курс — на еще более стремительный профиль под кодовым названием More Slim.
Об этом пишет Galaxyclub.
Что означает новое кодовое название
Долгое время считалось, что серия Galaxy S26 будет состоять из трех моделей: Pro, Edge и Ultra. Впоследствии появились сообщения, будто Edge заменят привычной версией Plus, но источники указывают: Edge не полностью исчез из планов.
За последние месяцы Samsung начала разработку смартфона с кодовым названием More Slim. Для сравнения, внутреннее название Galaxy S25 Edge долгое время было Slim. Важная деталь — проект More Slim стартовал заметно позже, чем разработка устройства, которое долго считали именно S26 Edge. Это намекает, что More Slim — не изначально запланированный S26 Edge, а отдельный, следующий шаг в концепции "еще тоньше".
Наличие More Slim не противоречит версии о появлении Galaxy S26 Plus. Наоборот, по времени это хорошо ложится в возможную корректировку дорожной карты: в Samsung могли решить одновременно дать зеленый свет S26 Plus и сделать Edge еще стройнее, чтобы закрепить его нишу на рынке в 2026 году.
В то же время разработка More Slim отстает от темпов основных моделей Galaxy S26. Поэтому вероятно, потенциальный новый Edge появится существенно позже — подобно тому, как это произошло с S25 Edge. Выступит ли он в конце концов под названием S26 Edge, из кодового названия и имеющейся информации пока не следует.
