Samsung отсрочила массовое производство Galaxy S26 — когда премьера нового флагмана

Короткая цепочка корректировок в планах Samsung может изменить привычный график премьеры серии Galaxy S26. После слухов о дебюте в марте 2026 года появился отчет из Кореи, который подтверждает задержку старта массового производства.

Что известно о новом расписании

Корейское издание сообщает, что Samsung перенесла начало массового выпуска линейки Galaxy S26. По обновленному графику Galaxy S26 Ultra должны запустить в производство в декабре, тогда как Galaxy S26 и Galaxy S26+ перейдут на конвейер в январе. Сначала компания планировала стартовать со всеми тремя моделями еще в декабре, однако расписание изменилось после отмены разработки варианта Galaxy S26 Edge.

Из-за отказа от Edge компании понадобилось дополнительное время, чтобы переделать и завершить Galaxy S26+. В то же время разработка базового Galaxy S26 и топового Galaxy S26 Ultra, по данным отчета, уже завершена. В итоге первой в массовое производство пойдет модель Ultra, за ней — стандартный S26, и только потом — S26+. Такая последовательность может сдвинуть и саму дату презентации, усиливая предположение о более позднем запуске серии по сравнению с привычным январским окном.

Напомним, что в утечке прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra обнаружили упоминание о новой функции Network Battery Saver. Она призвана уменьшать разряд батареи, ограничивая активность сетевых соединений, когда пользователь не взаимодействует с устройством.

Также мы писали, что обновление One UI 8.5 уже планируется к официальному релизу и охватит десятки смартфонов и планшетов Galaxy. Несмотря на активное внедрение One UI 8.0, компания Samsung параллельно разрабатывает новую версию прошивки, тестируя функции, которые должны сделать систему еще более стабильной и энергоэффективной.