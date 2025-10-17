Samsung прекращает поддержку четырех смартфонов Galaxy — кто остался без обновлений

Samsung прекратила поддержку четырех популярных смартфонов
Samsung остановила программную поддержку для нескольких популярных моделей своих смартфонов. Устройства больше не будут получать даже патчей безопасности.
Об этом пишет SamMobile.
Какие модели Samsung больше не поддерживаются
Компания традиционно обеспечивает долговременные обновления своих Galaxy-смартфонов, однако у моделей Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G и Galaxy M32 5G цикл поддержки завершился. Обновления ОС они перестали получать раньше, а теперь прекращаются и обновления безопасности.
Запущенные между августом и сентябрем 2021 года эти четыре модели имели четырехлетнее обещание поддержки. Samsung выполнила этот срок до сентября 2025 года, после чего поддержка снята.
Отныне эти смартфоны могут быть более уязвимыми к новым угрозам. Пользователям советуют задуматься о переходе на современные модели: преемниками A03s, F42 5G и M32 5G являются соответственно Galaxy A07, Galaxy F56 и Galaxy M36, а владельцам Galaxy A52s стоит обратить внимание на Galaxy A56 как на уместное обновление.
Напомним, компания Samsung активно готовит к выходу новую версию фирменной оболочки One UI 8.5, которая станет следующим большим этапом развития интерфейса Galaxy. Обновление получит десятки совместимых смартфонов и планшетов, а переход на него запланирован после завершения развертывания One UI 8.0.
Также мы писали, что вместе с One UI 8.5 компания планирует внедрить одну из самых противоречивых возможностей, позаимствованных из iPhone — сведение уведомлений на базе ИИ. Эта функция будет автоматически группировать и кратко суммировать входящие сообщения, помогая пользователям не отвлекаться на мелкие апдейты.
