Какие смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 8.5 — полный перечень

Обновление One UI 8.5 на экране смартфона Samsung Galaxy. Фото: кадр из видео/YouTube

One UI 8.5 уже готовится к релизу, и обновление достанется десяткам смартфонов и планшетов Galaxy. Несмотря на активное развертывание One UI 8.0, Samsung за закрытыми дверями работает над следующей версией прошивки.

Об этом пишет SamMobile.

Что известно о One UI 8.5 и какие смартфоны получат обновление

В этом году Samsung выпустила два больших обновления прошивки, которые вышли почти безупречными. Скорее всего, One UI 8.5 дебютирует в начале следующего года вместе с линейкой Galaxy S26, а затем поступит на множество устройств прошлых лет. Простой способ понять, получит ли ваш гаджет One UI 8.5, — проверить его право на One UI 8.0: обе версии базируются на Android 16. Поэтому даже если Android 16 — последнее крупное обновление для вашего устройства, при условии совместимости с One UI 8.0 он должен получить и One UI 8.5.

Получат обновления следующие серии Samsung Galaxy:

Серия Galaxy S:

S25 FE, S25, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge;

S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE;

S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE;

S22 Ultra, S22+, S22;

S21 FE.

Серия Galaxy Z:

Z Fold 7, Z Fold Special Edition, Z Fold 6, Z Fold 5;

Z Flip 7, Z Flip 6, Z Flip 5;

Z Fold 4, Z Flip 4.

Серия Galaxy A:

A73;

A56, A55, A54, A53;

A36, A35, A34, A33;

A26, A25, A24;

A15 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06 (LTE+5G), A17 (LTE+5G).

Серия Galaxy Tab:

Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Tab S9 FE+, Tab S9 FE;

Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G);

Tab A9, Tab A9+, Tab A11;

Tab S6 Lite (2024);

Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Серия Galaxy F:

F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06, F36.

Серия Galaxy M:

M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06.

Серия Galaxy XCover:

XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro.

Когда ждать обновление

Официально Samsung пока не раскрывала деталей относительно One UI 8.5, но ранние сборки уже появлялись в утечках с намеками на новые возможности и изменения. Исходя из привычной стратегии, One UI 8.5 должен стартовать в начале следующего года и постепенно прилетать "по воздуху" на совместимые устройства. Бета-версия может появиться в конце 2025 года для ограниченного количества моделей, например серии Galaxy S25, однако официальных планов беты пока нет.

Напомним, компания Samsung начала распространение стабильной версии оболочки One UI 8.0, созданной на базе Android 16. Первыми обновление получают флагманы серии Galaxy S25, после чего постепенное развертывание охватит другие совместимые устройства.

Также мы писали, что аппаратные кнопки на смартфонах Samsung можно использовать шире, чем кажется на первый взгляд. Благодаря модулю Routines+ в фирменном приложении Good Lock владельцы могут настраивать двойные нажатия или длительное удержание физических клавиш, превращая их в персонализированные ярлыки для самых распространенных действий.