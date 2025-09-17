Видео
Главная Технологии Samsung начала развертывание Android 16 — кто обновится первым

Samsung начала развертывание Android 16 — кто обновится первым

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:32
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 — какие модели обновятся первыми
Android 16 на смартфоне Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung официально начала развертывание стабильной One UI 8.0 на базе Android 16. Первыми апдейт получают модели серии Galaxy S25, далее прошивка будет поступать на другие совместимые устройства поэтапно до конца года.

Об этом пишет SamMobile.

Читайте также:

Когда и кому поступит обновление до One UI 8.0

Компания ранее подтвердила сентябрьский релиз без точной даты, а на этой неделе стартовало фактическое развертывание: 15 сентября стабильная версия начала поступать на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge. В течение ближайших недель обновления ожидают старшие флагманы — линейку Galaxy S24, а также складные Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Большинство других совместимых смартфонов и планшетов, по плану, получат One UI 8.0 до конца года.

Обновление приносит расширенные функции ИИ, улучшения в Now Bar и Now Brief, усиленные возможности Knox и больше вариантов персонализации интерфейса. Традиционно Samsung подкрутила стабильность, безопасность и конфиденциальность системы.

Среди заметных изменений также — более защищенная Secure Folder, усовершенствованный Samsung DeX, обновленный дизайн Quick Share, более удобный AI Select и улучшения в приложениях Calendar, Clock и Reminders. Кроме того, упрощено создание аудиотрансляций через Bluetooth Auracast, а приложение "Погода" получило обновленную визуальную часть.

Напомним, кнопки на смартфонах Samsung способны выполнять значительно больше, чем стандартные функции вроде регулировки громкости или блокировки экрана. С помощью модуля Routines+ в приложении Good Lock можно настроить двойные нажатия и длинные удержания, превратив их в удобные ярлыки для ежедневных действий.

Также мы писали, что в интернете появились фото макетов будущей серии Galaxy S26, которые намекают на переход Samsung к магнитному креплению Qi2 и сближение дизайна с iPhone 17. По предварительным данным, линейка будет включать три модели: Galaxy S26 Pro, флагманский Galaxy S26 Ultra и промежуточный Galaxy S26 Edge, который должен заменить версию "Plus".

Android смартфон Samsung функции обновления One UI 8
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
