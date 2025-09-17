Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 — какие модели обновятся первыми

Android 16 на смартфоне Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung официально начала развертывание стабильной One UI 8.0 на базе Android 16. Первыми апдейт получают модели серии Galaxy S25, далее прошивка будет поступать на другие совместимые устройства поэтапно до конца года.

Об этом пишет SamMobile.

Когда и кому поступит обновление до One UI 8.0

Компания ранее подтвердила сентябрьский релиз без точной даты, а на этой неделе стартовало фактическое развертывание: 15 сентября стабильная версия начала поступать на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и S25 Edge. В течение ближайших недель обновления ожидают старшие флагманы — линейку Galaxy S24, а также складные Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Большинство других совместимых смартфонов и планшетов, по плану, получат One UI 8.0 до конца года.

Обновление приносит расширенные функции ИИ, улучшения в Now Bar и Now Brief, усиленные возможности Knox и больше вариантов персонализации интерфейса. Традиционно Samsung подкрутила стабильность, безопасность и конфиденциальность системы.

Среди заметных изменений также — более защищенная Secure Folder, усовершенствованный Samsung DeX, обновленный дизайн Quick Share, более удобный AI Select и улучшения в приложениях Calendar, Clock и Reminders. Кроме того, упрощено создание аудиотрансляций через Bluetooth Auracast, а приложение "Погода" получило обновленную визуальную часть.

