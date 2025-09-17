Samsung почала розгортання One UI 8 на базі Android 16 — які смартфони отримають першими

Android 16 на смартфоні Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung офіційно почала розгортання стабільної One UI 8.0 на базі Android 16. Першими апдейт отримують моделі серії Galaxy S25, далі прошивка надходитиме на інші сумісні пристрої поетапно до кінця року.

Про це пише SamMobile.

Коли і кому надійде оновлення до One UI 8.0

Компанія раніше підтвердила вересневий реліз без точної дати, а цього тижня стартувало фактичне розгортання: 15 вересня стабільна версія почала надходити на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra та S25 Edge. Упродовж найближчих тижнів оновлення очікують старші флагмани — лінійку Galaxy S24, а також складані Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. Більшість інших сумісних смартфонів і планшетів, за планом, отримають One UI 8.0 до кінця року.

Оновлення приносить розширені функції ШІ, поліпшення в Now Bar та Now Brief, посилені можливості Knox і більше варіантів персоналізації інтерфейсу. Традиційно Samsung підкрутила стабільність, безпеку й конфіденційність системи.

Серед помітних змін також — більш захищена Secure Folder, вдосконалений Samsung DeX, оновлений дизайн Quick Share, зручніший AI Select і поліпшення в додатках Calendar, Clock та Reminders. Крім того, спрощено створення аудіотрансляцій через Bluetooth Auracast, а застосунок "Погода" отримав оновлену візуальну частину.

Нагадаємо, кнопки на смартфонах Samsung здатні виконувати значно більше, ніж стандартні функції на кшталт регулювання гучності чи блокування екрана. За допомогою модуля Routines+ у застосунку Good Lock можна налаштувати подвійні натискання та довгі утримання, перетворивши їх на зручні ярлики для щоденних дій.

Також ми писали, що в інтернеті з'явилися фото макетів майбутньої серії Galaxy S26, які натякають на перехід Samsung до магнітного кріплення Qi2 та зближення дизайну з iPhone 17. За попередніми даними, лінійка включатиме три моделі: Galaxy S26 Pro, флагманський Galaxy S26 Ultra та проміжний Galaxy S26 Edge, що має замінити версію "Plus".