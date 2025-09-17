Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Технології Samsung почала розгортання Android 16 — хто отримає першим

Samsung почала розгортання Android 16 — хто отримає першим

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:32
Samsung почала розгортання One UI 8 на базі Android 16 — які смартфони отримають першими
Android 16 на смартфоні Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung офіційно почала розгортання стабільної One UI 8.0 на базі Android 16. Першими апдейт отримують моделі серії Galaxy S25, далі прошивка надходитиме на інші сумісні пристрої поетапно до кінця року.

Про це пише SamMobile.

Реклама
Читайте також:

Коли і кому надійде оновлення до One UI 8.0

Компанія раніше підтвердила вересневий реліз без точної дати, а цього тижня стартувало фактичне розгортання: 15 вересня стабільна версія почала надходити на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra та S25 Edge. Упродовж найближчих тижнів оновлення очікують старші флагмани — лінійку Galaxy S24, а також складані Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. Більшість інших сумісних смартфонів і планшетів, за планом, отримають One UI 8.0 до кінця року.

Оновлення приносить розширені функції ШІ, поліпшення в Now Bar та Now Brief, посилені можливості Knox і більше варіантів персоналізації інтерфейсу. Традиційно Samsung підкрутила стабільність, безпеку й конфіденційність системи.

Серед помітних змін також — більш захищена Secure Folder, вдосконалений Samsung DeX, оновлений дизайн Quick Share, зручніший AI Select і поліпшення в додатках Calendar, Clock та Reminders. Крім того, спрощено створення аудіотрансляцій через Bluetooth Auracast, а застосунок "Погода" отримав оновлену візуальну частину.

Нагадаємо, кнопки на смартфонах Samsung здатні виконувати значно більше, ніж стандартні функції на кшталт регулювання гучності чи блокування екрана. За допомогою модуля Routines+ у застосунку Good Lock можна налаштувати подвійні натискання та довгі утримання, перетворивши їх на зручні ярлики для щоденних дій.

Також ми писали, що в інтернеті з'явилися фото макетів майбутньої серії Galaxy S26, які натякають на перехід Samsung до магнітного кріплення Qi2 та зближення дизайну з iPhone 17. За попередніми даними, лінійка включатиме три моделі: Galaxy S26 Pro, флагманський Galaxy S26 Ultra та проміжний Galaxy S26 Edge, що має замінити версію "Plus".

Android смартфон Samsung функції оновлення One UI 8
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації