Android 16 для смартфонів Samsung — графік розгортання One UI 8

У мережі з'явився неофіційний розклад розгортання One UI 8 на базі Android 16 для широкої лінійки пристроїв Samsung Galaxy, перші оновлення нібито стартують наприкінці вересня. Samsung раніше підтверджувала запуск стабільної версії "у вересні", але нових офіційних деталей поки немає.

Про це пише Android Headlines.

Розклад розгортання One UI 8 для Samsung Galaxy

Попередньо, графік розгортання One UI 8 має такий вигляд:

18 вересня — Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra;

25 вересня — Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G;

2 жовтня — Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G;

6 жовтня — Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G;

13 жовтня — Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G;

16 жовтня — Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G;

20 жовтня — Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G;

23 жовтня — Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7;

27 жовтня — Galaxy M33 5G, Galaxy M15 5G;

30 жовтня — Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G;

10 листопада — Galaxy XCover 7 Pro.

Витік є неофіційним і фактичні дати можуть відрізнятися.

