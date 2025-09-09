График развертывания Android 16 для Samsung — ищите свой смартфон в списке

В руках смартфон Samsung. Фото: Unsplash

В сети появилось неофициальное расписание развертывания One UI 8 на базе Android 16 для широкой линейки устройств Samsung Galaxy, первые обновления якобы стартуют в конце сентября. Samsung ранее подтверждала запуск стабильной версии "в сентябре", но новых официальных деталей пока нет.

Об этом пишет Android Headlines.

Расписание развертывания One UI 8 для Samsung Galaxy

Предварительно, график развертывания One UI 8 выглядит следующим образом:

18 сентября — Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra;

25 сентября — Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G;

2 октября — Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G;

6 октября — Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G;

13 октября — Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G;

16 октября — Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G;

20 октября — Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G;

23 октября — Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7;

27 октября — Galaxy M33 5G, Galaxy M15 5G;

30 октября — Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G;

10 ноября — Galaxy XCover 7 Pro.

Утечка является неофициальной, и фактические даты могут отличаться.

