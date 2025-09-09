Видео
Главная Технологии В сеть утек график обновления смартфонов Samsung до Android 16

В сеть утек график обновления смартфонов Samsung до Android 16

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:32
График развертывания Android 16 для Samsung — ищите свой смартфон в списке
В руках смартфон Samsung. Фото: Unsplash

В сети появилось неофициальное расписание развертывания One UI 8 на базе Android 16 для широкой линейки устройств Samsung Galaxy, первые обновления якобы стартуют в конце сентября. Samsung ранее подтверждала запуск стабильной версии "в сентябре", но новых официальных деталей пока нет.

Об этом пишет Android Headlines.

Читайте также:

Расписание развертывания One UI 8 для Samsung Galaxy

Предварительно, график развертывания One UI 8 выглядит следующим образом:

  • 18 сентября — Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra;
  • 25 сентября — Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G;
  • 2 октября — Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G;
  • 6 октября — Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G;
  • 13 октября — Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G;
  • 16 октября — Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G;
  • 20 октября — Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G;
  • 23 октября — Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7;
  • 27 октября — Galaxy M33 5G, Galaxy M15 5G;
  • 30 октября — Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G;
  • 10 ноября — Galaxy XCover 7 Pro.

Утечка является неофициальной, и фактические даты могут отличаться.

Напомним, кнопки на смартфонах Samsung способны выполнять больше, чем стандартные функции вроде регулировки звука или активации экрана. Благодаря модулю Routines+ в приложении Good Lock можно настроить двойные нажатия или долгое удержание, превратив их в персональные ярлыки для быстрого доступа к нужным действиям.

Также мы писали, что компания Samsung традиционно комплектует свои смартфоны пакетом собственных приложений, часть из которых практически бесполезны для большинства владельцев. По меньшей мере пять таких программ можно без вреда выключить или удалить, чтобы освободить память и не загромождать систему.

Android Samsung график обновления Samsung Galaxy One UI 8
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
