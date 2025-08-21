Удалите их как можно быстрее — 5 вредоносных приложений на всех телефонах Samsung

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Samsung традиционно поставляет смартфоны с рядом предустановленных программ, и часть из них только занимает место и память. Есть как минимум пять фирменных приложений, которые большинству пользователей не понадобятся и которые целесообразно удалить или хотя бы выключить.

Об этом пишет ZDNET.

Global Goals

Global Goals популяризирует устойчивость и позволяет смотреть рекламу, чтобы зарабатывать средства для пожертвований на цели устойчивого развития ООН. Идея благородная, однако не каждому нужно отдельное "благотворительное" приложение в системе — для многих это лишняя программа.

Samsung Free

Это агрегатор бесплатного контента: фильмы, сериалы, лайв-ТВ, новости и игры. Частично дублирует возможности Samsung TV Plus (в приложении даже есть кнопка перехода "Watch on TV Plus"), а также содержит вкладки Read и Play. Samsung Free является ненужным для многих и стоит избавиться от него еще при первоначальной настройке.

Samsung TV Plus

Бесплатный сервис с поддержкой рекламы, который предлагает более 1200 каналов в 24 странах. Может пригодиться, если вы не подписаны на стриминги, но в отличие от Apple TV или Prime Video, собственный контент Samsung не производит. Если телевизор на телефоне вы не смотрите или уже имеете Netflix/HBO Max и т.д., логично удалить этот сервис.

Samsung Shop

Фирменный магазин для просмотра предложений, рекомендаций и акций по устройствам Samsung. На практике часто превращается в источник навязчивых уведомлений, портящих опыт One UI. Все скидки можно проверить на сайте — так что приложение целесообразнее убрать, освободив место.

Samsung Kids

Детский режим с безопасной средой и навыками здорового цифрового пользования. Полезен, если у вас есть ребенок, но для других это лишь "тяжелое" приложение, которое после нажатия "Разрешить" может засыпать уведомлениями.

В конце стоит пересмотреть и другие предустановленные программы: многие Galaxy поставляются с Microsoft-сервисами и соцсетями вроде Facebook и Snapchat, а еще есть, например, Gaming Hub — эти инструменты полезны не всем. Каждое лишнее приложение для кого-то — помощь, а для кого-то — "пожиратель" ресурсов, так что после настройки смартфона целесообразно пройтись по списку программ и удалить или выключить то, чем вы не пользуетесь.

Напомним, Samsung официально подтвердила запуск стабильной версии One UI 8 уже в следующем месяце. Среди ключевых изменений — пять обновлений, которые ощутимо повлияют на удобство и быстродействие смартфонов Galaxy.

Также мы писали, что в интерфейсе Samsung скрыта специальная страница с расширенными параметрами Wi-Fi, о которой знают далеко не все пользователи. Она открывает доступ к инструментам, помогающим оптимизировать домашнюю сеть и улучшить ежедневное пользование интернетом.