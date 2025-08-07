One UI 8 виходить у вересні — що нового очікуватиме власників Samsung Galaxy

One UI 8 виходить у вересні — 5 головних змін для Samsung
Samsung підтвердила початок розгортання стабільної One UI 8 уже наступного місяця. Оновлення містить п'ять помітних нововведень, що одразу вплинуть на роботу Galaxy-пристроїв.
Про головні зміни One UI 8 пише iTechua.
DeX переходить на Android Desktop Mode
Оновлений DeX працює поверх системної функції Android Desktop Mode, тож розробникам легше оптимізувати програми, а користувачі автоматично отримують усі поліпшення, які додає Google.
Quick Share з повноекранним інтерфейсом
Перероблений Quick Share відкривається на весь дисплей і чітко розділяє режими "Надіслати" та "Отримати", роблячи обмін великими файлами ще простішим.
Гнучкіший поділ екрана 90/10
У багатовіконному режимі один застосунок тепер може займати 90% площі екрана, а другий — 10%, причому швидке перемикання між ними здійснюється одним дотиком.
Захищена тека на базі Personal Space
Сховище Confidential Folder перенесено у Personal Space Android, що усуває випадкове відображення файлів. Відбитки пальців реєструються окремо, а обмін даними з-поза меж теки став безпечнішим.
Панель Now із підтримкою Live Updates
Панель Now інтегрувалася з функцією оперативних оновлень Android 16, завдяки чому коректно працює з усіма сумісними сторонніми сервісами, наприклад Uber Eats, і показує найсвіжіші дані в режимі реального часу.
Нагадаємо, Samsung у фінзвіті за другий квартал 2025 року підтвердила плани випустити Galaxy S25 FE раніше, ніж у 2024 році. Також компанія готує кілька важливих прем'єр до кінця року.
Також ми писали, що в смартфонах Samsung є прихована сторінка з розширеними параметрами Wi‑Fi. Навіть досвідчені користувачі Galaxy часто про неї не знають, хоча вона дозволяє суттєво покращити стабільність і швидкість з'єднання.
