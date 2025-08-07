Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології One UI 8 виходить у вересні — 5 головних змін для Samsung

One UI 8 виходить у вересні — 5 головних змін для Samsung

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:32
One UI 8 виходить у вересні — що нового очікуватиме власників Samsung Galaxy
Смартфони Samsung з One UI 8 на базі Android 16. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung підтвердила початок розгортання стабільної One UI 8 уже наступного місяця. Оновлення містить п'ять помітних нововведень, що одразу вплинуть на роботу Galaxy-пристроїв.

Про головні зміни One UI 8 пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

DeX переходить на Android Desktop Mode

Оновлений DeX працює поверх системної функції Android Desktop Mode, тож розробникам легше оптимізувати програми, а користувачі автоматично отримують усі поліпшення, які додає Google.

Quick Share з повноекранним інтерфейсом

Перероблений Quick Share відкривається на весь дисплей і чітко розділяє режими "Надіслати" та "Отримати", роблячи обмін великими файлами ще простішим.

Гнучкіший поділ екрана 90/10

У багатовіконному режимі один застосунок тепер може займати 90% площі екрана, а другий — 10%, причому швидке перемикання між ними здійснюється одним дотиком.

Захищена тека на базі Personal Space

Сховище Confidential Folder перенесено у Personal Space Android, що усуває випадкове відображення файлів. Відбитки пальців реєструються окремо, а обмін даними з-поза меж теки став безпечнішим.

Панель Now із підтримкою Live Updates

Панель Now інтегрувалася з функцією оперативних оновлень Android 16, завдяки чому коректно працює з усіма сумісними сторонніми сервісами, наприклад Uber Eats, і показує найсвіжіші дані в режимі реального часу.

Нагадаємо, Samsung у фінзвіті за другий квартал 2025 року підтвердила плани випустити Galaxy S25 FE раніше, ніж у 2024 році. Також компанія готує кілька важливих прем'єр до кінця року.

Також ми писали, що в смартфонах Samsung є прихована сторінка з розширеними параметрами Wi‑Fi. Навіть досвідчені користувачі Galaxy часто про неї не знають, хоча вона дозволяє суттєво покращити стабільність і швидкість з'єднання.

Android смартфон Samsung функції оновлення One UI 8
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації