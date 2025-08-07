One UI 8 виходить у вересні — що нового очікуватиме власників Samsung Galaxy

Смартфони Samsung з One UI 8 на базі Android 16. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung підтвердила початок розгортання стабільної One UI 8 уже наступного місяця. Оновлення містить п'ять помітних нововведень, що одразу вплинуть на роботу Galaxy-пристроїв.

Про головні зміни One UI 8 пише iTechua.

Читайте також:

DeX переходить на Android Desktop Mode

Оновлений DeX працює поверх системної функції Android Desktop Mode, тож розробникам легше оптимізувати програми, а користувачі автоматично отримують усі поліпшення, які додає Google.

Quick Share з повноекранним інтерфейсом

Перероблений Quick Share відкривається на весь дисплей і чітко розділяє режими "Надіслати" та "Отримати", роблячи обмін великими файлами ще простішим.

Гнучкіший поділ екрана 90/10

У багатовіконному режимі один застосунок тепер може займати 90% площі екрана, а другий — 10%, причому швидке перемикання між ними здійснюється одним дотиком.

Захищена тека на базі Personal Space

Сховище Confidential Folder перенесено у Personal Space Android, що усуває випадкове відображення файлів. Відбитки пальців реєструються окремо, а обмін даними з-поза меж теки став безпечнішим.

Панель Now із підтримкою Live Updates

Панель Now інтегрувалася з функцією оперативних оновлень Android 16, завдяки чому коректно працює з усіма сумісними сторонніми сервісами, наприклад Uber Eats, і показує найсвіжіші дані в режимі реального часу.

Нагадаємо, Samsung у фінзвіті за другий квартал 2025 року підтвердила плани випустити Galaxy S25 FE раніше, ніж у 2024 році. Також компанія готує кілька важливих прем'єр до кінця року.

Також ми писали, що в смартфонах Samsung є прихована сторінка з розширеними параметрами Wi‑Fi. Навіть досвідчені користувачі Galaxy часто про неї не знають, хоча вона дозволяє суттєво покращити стабільність і швидкість з'єднання.