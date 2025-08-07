One UI 8 выходит в сентябре — что нового будет ожидать владельцев Samsung Galaxy

One UI 8 выходит в сентябре — 5 главных изменений для Samsung
Samsung подтвердила начало развертывания стабильной One UI 8 уже в следующем месяце. Обновление содержит пять заметных нововведений, которые сразу повлияют на работу Galaxy-устройств.
О главных изменениях One UI 8 пишет iTechua.
DeX переходит на Android Desktop Mode
Обновленный DeX работает поверх системной функции Android Desktop Mode, поэтому разработчикам легче оптимизировать программы, а пользователи автоматически получают все улучшения, которые добавляет Google.
Quick Share с полноэкранным интерфейсом
Переработанный Quick Share открывается на весь дисплей и четко разделяет режимы "Отправить" и "Получить", делая обмен большими файлами еще проще.
Более гибкое разделение экрана 90/10
В многооконном режиме одно приложение теперь может занимать 90% площади экрана, а второе — 10%, причем быстрое переключение между ними осуществляется одним касанием.
Защищенная папка на базе Personal Space
Хранилище Confidential Folder перенесено в Personal Space Android, что устраняет случайное отображение файлов. Отпечатки пальцев регистрируются отдельно, а обмен данными вне папки стал более безопасным.
Панель Now с поддержкой Live Updates
Панель Now интегрировалась с функцией оперативных обновлений Android 16, благодаря чему корректно работает со всеми совместимыми сторонними сервисами, например Uber Eats, и показывает самые свежие данные в режиме реального времени.
Напомним, Samsung в финотчете за второй квартал 2025 года подтвердила планы выпустить Galaxy S25 FE раньше, чем в 2024 году. Также компания готовит несколько важных премьер до конца года.
Также мы писали, что в смартфонах Samsung есть скрытая страница с расширенными параметрами Wi-Fi. Даже опытные пользователи Galaxy часто о ней не знают, хотя она позволяет существенно улучшить стабильность и скорость соединения.
Читайте Новини.LIVE!