Главная Технологии One UI 8 выходит в сентябре — 5 главных изменений для Samsung

One UI 8 выходит в сентябре — 5 главных изменений для Samsung

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:32
One UI 8 выходит в сентябре — что нового будет ожидать владельцев Samsung Galaxy
Смартфоны Samsung с One UI 8 на базе Android 16. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung подтвердила начало развертывания стабильной One UI 8 уже в следующем месяце. Обновление содержит пять заметных нововведений, которые сразу повлияют на работу Galaxy-устройств.

О главных изменениях One UI 8 пишет iTechua.

DeX переходит на Android Desktop Mode

Обновленный DeX работает поверх системной функции Android Desktop Mode, поэтому разработчикам легче оптимизировать программы, а пользователи автоматически получают все улучшения, которые добавляет Google.

Quick Share с полноэкранным интерфейсом

Переработанный Quick Share открывается на весь дисплей и четко разделяет режимы "Отправить" и "Получить", делая обмен большими файлами еще проще.

Более гибкое разделение экрана 90/10

В многооконном режиме одно приложение теперь может занимать 90% площади экрана, а второе — 10%, причем быстрое переключение между ними осуществляется одним касанием.

Защищенная папка на базе Personal Space

Хранилище Confidential Folder перенесено в Personal Space Android, что устраняет случайное отображение файлов. Отпечатки пальцев регистрируются отдельно, а обмен данными вне папки стал более безопасным.

Панель Now с поддержкой Live Updates

Панель Now интегрировалась с функцией оперативных обновлений Android 16, благодаря чему корректно работает со всеми совместимыми сторонними сервисами, например Uber Eats, и показывает самые свежие данные в режиме реального времени.

Напомним, Samsung в финотчете за второй квартал 2025 года подтвердила планы выпустить Galaxy S25 FE раньше, чем в 2024 году. Также компания готовит несколько важных премьер до конца года.

Также мы писали, что в смартфонах Samsung есть скрытая страница с расширенными параметрами Wi-Fi. Даже опытные пользователи Galaxy часто о ней не знают, хотя она позволяет существенно улучшить стабильность и скорость соединения.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
