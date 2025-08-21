Видаліть їх якнайшвидше — 5 шкідливих додатків на всіх телефонах Samsung

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Samsung традиційно постачає смартфони з низкою попередньо встановлених програм, і частина з них лише займає місце та пам'ять. Є щонайменше п'ять фірмових застосунків, які більшості користувачів не знадобляться і які доцільно видалити або бодай вимкнути.

Global Goals

Global Goals популяризує сталість і дає змогу дивитися рекламу, щоб заробляти кошти для пожертв на цілі сталого розвитку ООН. Ідея благородна, однак не кожному потрібен окремий "благодійний" застосунок у системі — для багатьох це зайва програма.

Samsung Free

Це агрегатор безплатного контенту: фільми, серіали, лайв-ТБ, новини та ігри. Частково дублює можливості Samsung TV Plus (у застосунку навіть є кнопка переходу "Watch on TV Plus"), а також містить вкладки Read і Play. Samsung Free є непотрібним для багатьох і варто позбутися його ще під час початкового налаштування.

Samsung TV Plus

Безплатний сервіс із підтримкою реклами, який пропонує понад 1200 каналів у 24 країнах. Може стати в пригоді, якщо ви не підписані на стримінги, але на відміну від Apple TV чи Prime Video, власний контент Samsung не виробляє. Якщо телевізор на телефоні ви не дивитеся або вже маєте Netflix/HBO Max тощо, логічно видалити цей сервіс.

Samsung Shop

Фірмовий магазин для перегляду пропозицій, рекомендацій і акцій щодо пристроїв Samsung. На практиці часто перетворюється на джерело нав'язливих сповіщень, що псують досвід One UI. Усі знижки можна перевірити на сайті — тож застосунок доцільніше прибрати, звільнивши місце.

Samsung Kids

Дитячий режим із безпечним середовищем і навичками здорового цифрового користування. Корисний, якщо у вас є дитина, але для інших це лише "важкий" застосунок, який після натискання "Дозволити" може засипати сповіщеннями.

Наприкінці варто переглянути й інші попередньо встановлені програми: багато Galaxy постачаються з Microsoft-сервісами та соцмережами на кшталт Facebook і Snapchat, а ще є, наприклад, Gaming Hub — ці інструменти корисні не всім. Кожен зайвий застосунок для когось — допомога, а для когось — "пожирач" ресурсів, тож після налаштування смартфона доцільно пройтися списком програм і видалити або вимкнути те, чим ви не користуєтеся.

Нагадаємо, Samsung офіційно підтвердила запуск стабільної версії One UI 8 вже наступного місяця. Серед ключових змін — п'ять оновлень, які відчутно вплинуть на зручність і швидкодію смартфонів Galaxy.

Також ми писали, що в інтерфейсі Samsung прихована спеціальна сторінка з розширеними параметрами Wi-Fi, про яку знають далеко не всі користувачі. Вона відкриває доступ до інструментів, що допомагають оптимізувати домашню мережу та покращити щоденне користування інтернетом.