Секретные возможности кнопок Samsung — как настроить через Routines+

Кнопки на смартфонах Samsung могут делать больше, чем просто регулировать громкость или включать экран. Модуль Routines+ в приложении Good Lock позволяет назначить двойные нажатия и удержания на физических клавишах, превратив их в быстрые ярлыки для наиболее частых действий.

О том, как удобно настроить физические кнопки на телефоне Samsung, пишет MakeUseOf.

Что такое Routines+ и как включить

На большинстве современных Galaxy есть три физические кнопки — громкость "вверх/вниз" и боковая. По умолчанию они управляют громкостью, блокировкой и пробуждением экрана, но с помощью Routines+ возможности значительно шире. Это расширение работает рядом с "Режимами и сценариями" и добавляет больше вариантов автоматизации, в частности назначение действий на кнопки при двойном нажатии или длительном удержании.

Чтобы начать:

установите приложение Good Lock из Galaxy Store;

откройте Good Lock, перейдите на вкладку Plugins и загрузите модуль Routines+.

Как настроить действия на кнопках

После установки Routines+ можно быстро создать собственные сценарии:

Откройте Routines+ в Good Lock и коснитесь значка "Режимы и рутины" в правом верхнем углу;

нажмите "+" вверху, чтобы создать новую рутину;

в блоке "Если" выберите "Добавьте, что будет запускать эту рутину";

прокрутите до раздела Routines+ и выберите "Действие кнопки";

укажите кнопку: бочка, поднять/опустить громкость;

задайте взаимодействие - "Двойное нажатие" или "Удержание" — и нажмите "Готово";

далее выберите "Что эта рутина будет делать" и укажите действие;

сохраните рутину.

Так можно настроить по два взаимодействия на каждой из трех кнопок (двойное нажатие и удержание) — в итоге до шести отдельных ярлыков.

Что именно можно запускать с кнопок

Кроме простого открытия приложения или фонарика, доступны десятки полезных действий:

переключение системных настроек: Wi-Fi, Bluetooth, мобильные данные, точка доступа;

мгновенное включение режима энергосбережения;

запуск воспроизведения музыки, записи экрана;

быстрый доступ к функциям специальных возможностей;

действия в приложениях: открыть платежное приложение, создать инкогнито-вкладку в браузере, перейти в конкретный сервер Discord, открыть нужную папку в Google Drive, переключиться на определенный аккаунт в Gmail.

Набор опций зависит от установленных у вас приложений.

Благодаря Routines+ физические кнопки превращаются в удобные ярлыки для регулярных действий — это ускоряет повседневные сценарии и подчеркивает гибкость One UI. При таком уровне персонализации возвращаться к стандартным настройкам уже сложно.

Напомним, в этом году Samsung существенно ускорила выход One UI 8 по сравнению с предыдущим циклом. Бета-версия оболочки на базе Android 16 сначала была доступна исключительно для серии Galaxy S25, а затем программу постепенно открыли и для других моделей.

Также мы писали, что Samsung уже официально подтвердила старт развертывания стабильной One UI 8 в сентябре. В финальной версии пользователи получат пять ключевых изменений, которые ощутимо повлияют на ежедневное пользование Galaxy-устройствами.