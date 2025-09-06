Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як зробити фізичні кнопки на телефонах Samsung кориснішими

Як зробити фізичні кнопки на телефонах Samsung кориснішими

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 16:12
Секретні можливості кнопок Samsung — як налаштувати через Routines+
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Кнопки на смартфонах Samsung можуть робити більше, ніж просто регулювати гучність чи вмикати екран. Модуль Routines+ у застосунку Good Lock дозволяє призначити подвійні натискання та утримання на фізичних клавішах, перетворивши їх на швидкі ярлики для найчастіших дій.

Про те, як зручно налаштувати фізичні кнопки на телефоні Samsung, пише MakeUseOf.

Реклама
Читайте також:

Що таке Routines+ та як увімкнути

На більшості сучасних Galaxy є три фізичні кнопки — гучність "вгору/вниз" та бічна. За замовчуванням вони керують гучністю, блокуванням і пробудженням екрана, але за допомогою Routines+ можливості значно ширші. Це розширення працює поруч із "Режимами та сценаріями" і додає більше варіантів автоматизації, зокрема призначення дій на кнопки при подвійному натисканні або тривалому утриманні.

Щоб почати:

  • встановіть застосунок Good Lock із Galaxy Store;
  • відкрийте Good Lock, перейдіть на вкладку Plugins і завантажте модуль Routines+.

Як налаштувати дії на кнопках

Після інсталяції Routines+ можна швидко створити власні сценарії:

  • Відкрийте Routines+ у Good Lock і торкніться значка "Режими та рутини" у правому верхньому куті;
  • натисніть "+" угорі, щоб створити нову рутину;
  • у блоці "Якщо" виберіть "Додайте, що буде запускати цю рутину";
  • прокрутіть до розділу Routines+ і оберіть "Дія кнопки";
  • вкажіть кнопку: бічка, підняти/опустити гучність;
  • задайте взаємодію — "Подвійне натискання" або "Утримання" — і натисніть "Готово";
  • далі оберіть "Що ця рутина буде робити" та вкажіть дію;
  • збережіть рутину.

Так можна налаштувати по дві взаємодії на кожній із трьох кнопок (подвійне натискання та утримання) — у підсумку до шести окремих ярликів.

Що саме можна запускати з кнопок

Окрім простого відкриття застосунку чи ліхтарика, доступні десятки корисних дій:

  • перемикання системних налаштувань: Wi-Fi, Bluetooth, мобільні дані, точка доступу;
  • миттєве вмикання режиму енергоощадження;
  • запуск відтворення музики, запису екрана;
  • швидкий доступ до функцій спеціальних можливостей;
  • дії в застосунках: відкрити платіжний застосунок, створити інкогніто-вкладку в браузері, перейти в конкретний сервер Discord, відкрити потрібну теку в Google Drive, перемкнутися на певний акаунт у Gmail.

Набір опцій залежить від установлених у вас застосунків.

Завдяки Routines+ фізичні кнопки перетворюються на зручні ярлики для регулярних дій — це прискорює повсякденні сценарії та підкреслює гнучкість One UI. За такого рівня персоналізації повертатися до стандартних налаштувань уже складно.

Нагадаємо, цього року Samsung суттєво пришвидшила вихід One UI 8 у порівнянні з попереднім циклом. Бета-версія оболонки на базі Android 16 спершу була доступна виключно для серії Galaxy S25, а згодом програму поступово відкрили й для інших моделей.

Також ми писали, що Samsung вже офіційно підтвердила старт розгортання стабільної One UI 8 у вересні. У фінальній версії користувачі отримають п'ять ключових змін, які відчутно вплинуть на щоденне користування Galaxy-пристроями.

Android смартфон Samsung функції One UI 7
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації