Секретні можливості кнопок Samsung — як налаштувати через Routines+

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Кнопки на смартфонах Samsung можуть робити більше, ніж просто регулювати гучність чи вмикати екран. Модуль Routines+ у застосунку Good Lock дозволяє призначити подвійні натискання та утримання на фізичних клавішах, перетворивши їх на швидкі ярлики для найчастіших дій.

Про те, як зручно налаштувати фізичні кнопки на телефоні Samsung, пише MakeUseOf.

Що таке Routines+ та як увімкнути

На більшості сучасних Galaxy є три фізичні кнопки — гучність "вгору/вниз" та бічна. За замовчуванням вони керують гучністю, блокуванням і пробудженням екрана, але за допомогою Routines+ можливості значно ширші. Це розширення працює поруч із "Режимами та сценаріями" і додає більше варіантів автоматизації, зокрема призначення дій на кнопки при подвійному натисканні або тривалому утриманні.

Щоб почати:

встановіть застосунок Good Lock із Galaxy Store;

відкрийте Good Lock, перейдіть на вкладку Plugins і завантажте модуль Routines+.

Як налаштувати дії на кнопках

Після інсталяції Routines+ можна швидко створити власні сценарії:

Відкрийте Routines+ у Good Lock і торкніться значка "Режими та рутини" у правому верхньому куті;

натисніть "+" угорі, щоб створити нову рутину;

у блоці "Якщо" виберіть "Додайте, що буде запускати цю рутину";

прокрутіть до розділу Routines+ і оберіть "Дія кнопки";

вкажіть кнопку: бічка, підняти/опустити гучність;

задайте взаємодію — "Подвійне натискання" або "Утримання" — і натисніть "Готово";

далі оберіть "Що ця рутина буде робити" та вкажіть дію;

збережіть рутину.

Так можна налаштувати по дві взаємодії на кожній із трьох кнопок (подвійне натискання та утримання) — у підсумку до шести окремих ярликів.

Що саме можна запускати з кнопок

Окрім простого відкриття застосунку чи ліхтарика, доступні десятки корисних дій:

перемикання системних налаштувань: Wi-Fi, Bluetooth, мобільні дані, точка доступу;

миттєве вмикання режиму енергоощадження;

запуск відтворення музики, запису екрана;

швидкий доступ до функцій спеціальних можливостей;

дії в застосунках: відкрити платіжний застосунок, створити інкогніто-вкладку в браузері, перейти в конкретний сервер Discord, відкрити потрібну теку в Google Drive, перемкнутися на певний акаунт у Gmail.

Набір опцій залежить від установлених у вас застосунків.

Завдяки Routines+ фізичні кнопки перетворюються на зручні ярлики для регулярних дій — це прискорює повсякденні сценарії та підкреслює гнучкість One UI. За такого рівня персоналізації повертатися до стандартних налаштувань уже складно.

Нагадаємо, цього року Samsung суттєво пришвидшила вихід One UI 8 у порівнянні з попереднім циклом. Бета-версія оболонки на базі Android 16 спершу була доступна виключно для серії Galaxy S25, а згодом програму поступово відкрили й для інших моделей.

Також ми писали, що Samsung вже офіційно підтвердила старт розгортання стабільної One UI 8 у вересні. У фінальній версії користувачі отримають п'ять ключових змін, які відчутно вплинуть на щоденне користування Galaxy-пристроями.