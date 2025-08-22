9 смартфонів Samsung отримають Android 16 вже у вересні — чи є ваш у списку

Оновлення до One UI 8 на смартфоні Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung цього року суттєво пришвидшила розробку One UI 8 порівняно з минулим. Бета-версія на базі Android 16 спершу з'явилася лише для серії Galaxy S25, а до інших моделей програма розширилася нещодавно.

Про те, які пристрої отримають доступ до бета-версії One UI 8, пише Gizmochina.

Які пристрої отримають One UI 8 і як долучитися до бета-тесту

На початку місяця Samsung оголосила про розширення One UI 8 beta на більше смартфонів і планшетів. Після анонсу оновлення швидко отримали серія Galaxy S24, а також складані Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6, а ще більше пристроїв приєднаються наступного місяця.

Серед смартфонів, для яких бета запланована на вересень:

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy A55 5G;

Galaxy A54 5G;

Galaxy A36 5G;

Galaxy A35 5G.

Участі в програмі пристрою замало — також потрібно проживати в одній з підтримуваних країн: Кореї, США, Великій Британії або Індії. Розсилання відбувається хвилями, тож навіть якщо оновлення вже стартувало в іншому регіоні, до вашого телефону воно може дійти пізніше. Варто періодично перевіряти наявність банера One UI 8 beta.

Щоб встановити бета-версію One UI 8 на свій Samsung:

відкрийте застосунок Samsung Members (якщо його немає — встановіть із Galaxy Store);

знайдіть банер One UI 8 beta та натисніть на нього;

дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб приєднатися до програми;

перейдіть у "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" — "Завантажити та встановити";

завантажте оновлення й запустіть установлення.

Бета-версії можуть містити баги та некоректно працюючі функції, деякі можливості можуть бути недоступними. Такі збірки радять тестувати на додаткових пристроях. Простого способу повернення на стабільну версію без стирання даних немає, тож перед установленням зробіть повну резервну копію. Також переконайтеся, що маєте достатньо вільної пам'яті та щонайменше 30% заряду акумулятора.

