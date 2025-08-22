9 смартфонов Samsung получат Android 16 уже в сентябре — есть ли ваш в списке

Обновление до One UI 8 на смартфоне Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung в этом году существенно ускорила разработку One UI 8 по сравнению с прошлым. Бета-версия на базе Android 16 сначала появилась только для серии Galaxy S25, а к другим моделям программа расширилась недавно.

О том, какие устройства получат доступ к бета-версии One UI 8, пишет Gizmochina.

Какие устройства получат One UI 8 и как присоединиться к бета-тесту

В начале месяца Samsung объявила о расширении One UI 8 beta на большее количество смартфонов и планшетов. После анонса обновление быстро получили серия Galaxy S24, а также складные Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а еще больше устройств присоединятся в следующем месяце.

Среди смартфонов, для которых бета запланирована на сентябрь:

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy A55 5G;

Galaxy A54 5G;

Galaxy A36 5G;

Galaxy A35 5G.

Участия в программе устройства мало — также нужно проживать в одной из поддерживаемых стран: Корее, США, Великобритании или Индии. Рассылка происходит волнами, поэтому даже если обновление уже стартовало в другом регионе, до вашего телефона оно может дойти позже. Стоит периодически проверять наличие баннера One UI 8 beta.

Чтобы установить бета-версию One UI 8 на свой Samsung:

откройте приложение Samsung Members (если его нет — установите из Galaxy Store);

найдите баннер One UI 8 beta и нажмите на него;

следуйте инструкциям на экране, чтобы присоединиться к программе;

перейдите в "Настройки" — "Обновление ПО" — "Загрузить и установить";

загрузите обновление и запустите установку.

Бета-версии могут содержать баги и некорректно работающие функции, некоторые возможности могут быть недоступны. Такие сборки советуют тестировать на дополнительных устройствах. Простого способа возврата на стабильную версию без стирания данных нет, поэтому перед установкой сделайте полную резервную копию. Также убедитесь, что имеете достаточно свободной памяти и не менее 30% заряда аккумулятора.

