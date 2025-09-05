Появились первые фото Samsung Galaxy S26 — дизайн линейки повторяет iPhone 17

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

В сети появилось изображение макетов серии Galaxy S26, которое намекает, что Samsung наконец может перейти на магнитное крепление Qi2 — и одновременно сблизить дизайн с линейкой iPhone 17. По слухам, семейство будет состоять из трех моделей: базовой Galaxy S26 Pro, топовой Galaxy S26 Ultra и промежуточной Galaxy S26 Edge, которая должна заменить "Plus".

Об этом пишет 9to5Mac.

Что показали макеты

Комплект снимков от инсайдера Сонни Диксона демонстрирует первый взгляд на все три устройства. Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra визуально близки к своим предшественникам из серии S25, но получили другой блок камер — подобный тому, что недавно видели в Galaxy Z Fold 7.

Макеты линейки смартфонов Samsung Galaxy S26. Фото: Sonny Dickson/X

В центре внимания также круглый вырез на тыльной панели обоих аппаратов: деталей мало, но трудно представить другое назначение, кроме как под Qi2. Возможно, это лишь маркировка зоны индукционной катушки, однако учитывая недавний интерес Samsung к стандарту и тенденцию, которую уже задал Google Pixel 10, есть основания надеяться на поддержку магнитов Qi2.

Третье устройство на фото (по центру) считают Galaxy S26 Edge — и именно оно больше всего отличается от двух других. Вместо привычного для Samsung оформления камер здесь использована сплошная поперечная "планка" на всю ширину спинки — решение удивительно похоже на слухи о дизайне iPhone 17. Учитывая, что Edge изначально позиционируют как ответ на вероятный iPhone 17 Air, такой курс не выглядит неожиданным.

Больше официальных подробностей нет, поэтому остается ожидать больше информации о серии Galaxy S26 в течение ближайших месяцев.

Напомним, Samsung традиционно комплектует свои смартфоны рядом собственных приложений, но часть из них остается ненужной. Они занимают место в памяти и вряд ли пригодятся большинству владельцев Galaxy, поэтому специалисты советуют их удалять.

Также мы писали, что Samsung уже после старта продаж пересмотрела свои планы по Galaxy S25 Edge: спрос оказался ниже, чем ожидала компания. Это подпитало разговоры о возвращении в 2026 году модели Galaxy S26 Plus, которую рассматривали как преемника или замену в обновленной линейке.