У мережі показали фото Samsung Galaxy S26 — вся лінійка схожа на iPhone 17

У мережі з'явилося зображення макетів серії Galaxy S26, яке натякає, що Samsung нарешті може перейти на магнітне кріплення Qi2 — і водночас зблизити дизайн з лінійкою iPhone 17. За чутками, сімейство складатиметься з трьох моделей: базової Galaxy S26 Pro, топової Galaxy S26 Ultra та проміжної Galaxy S26 Edge, що має замінити "Plus".

Що показали макети

Комплект знімків від інсайдера Сонні Діксона демонструє перший погляд на всі три пристрої. Galaxy S26 Pro та Galaxy S26 Ultra візуально близькі до своїх попередників із серії S25, але отримали інший блок камер — подібний до того, що нещодавно бачили у Galaxy Z Fold 7.

У центрі уваги також круглий виріз на тильній панелі обох апаратів: деталей замало, але важко уявити інше призначення, окрім як під Qi2. Можливо, це лише маркування зони індукційної котушки, однак з огляду на нещодавній інтерес Samsung до стандарту і тенденцію, яку вже задав Google Pixel 10, є підстави сподіватися на підтримку магнітів Qi2.

Третій пристрій на фото (по центру) вважають Galaxy S26 Edge — і саме він найбільше відрізняється від двох інших. Замість звичного для Samsung оформлення камер тут використано суцільну поперечну "планку" на всю ширину спинки — рішення дивовижно схоже на чутки про дизайн iPhone 17. З огляду на те що Edge від початку позиціюють як відповідь на ймовірний iPhone 17 Air, такий курс не має несподіваний вигляд.

Більше офіційних подробиць немає, тому залишається очікувати більше інформації про серію Galaxy S26 впродовж найближчих місяців.

Нагадаємо, Samsung традиційно комплектує свої смартфони низкою власних застосунків, але частина з них залишається непотрібною. Вони займають місце в пам'яті й навряд чи стануть у пригоді більшості власників Galaxy, тому фахівці радять їх видаляти.

Також ми писали, що Samsung уже після старту продажів переглянула свої плани щодо Galaxy S25 Edge: попит виявився нижчим, ніж очікувала компанія. Це підживило розмови про повернення у 2026 році моделі Galaxy S26 Plus, яку розглядали як наступника або заміну в оновленій лінійці.