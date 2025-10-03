Які смартфони Samsung Galaxy отримають One UI 8.5 — повний перелік

Оновлення One UI 8.5 на екрані смартфона Samsung Galaxy. Фото: кадр з відео/YouTube

One UI 8.5 уже готується до релізу, і оновлення дістанеться десяткам смартфонів і планшетів Galaxy. Попри активне розгортання One UI 8.0, Samsung за зачиненими дверима працює над наступною версією прошивки.

Про це пише SamMobile.

Що відомо про One UI 8.5 та які смартфони отримають оновлення

Цього року Samsung випустила два великі оновлення прошивки, які вийшли майже бездоганними. Найімовірніше, One UI 8.5 дебютує на початку наступного року разом із лінійкою Galaxy S26, а згодом надійде на безліч пристроїв минулих років. Простий спосіб зрозуміти, чи отримає ваш гаджет One UI 8.5, — перевірити його право на One UI 8.0: обидві версії базуються на Android 16. Тож навіть якщо Android 16 — останнє велике оновлення для вашого пристрою, за умови сумісності з One UI 8.0 він має отримати й One UI 8.5.

Отримають оновлення такі серії Samsung Galaxy:

Серія Galaxy S:

S25 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge;

S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE;

S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE;

S22 Ultra, S22+, S22;

S21 FE.

Серія Galaxy Z:

Z Fold 7, Z Fold Special Edition, Z Fold 6, Z Fold 5;

Z Flip 7, Z Flip 6, Z Flip 5;

Z Fold 4, Z Flip 4.

Серія Galaxy A:

A73;

A56, A55, A54, A53;

A36, A35, A34, A33;

A26, A25, A24;

A15 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06 (LTE+5G), A17 (LTE+5G).

Серія Galaxy Tab:

Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Tab S9 FE+, Tab S9 FE;

Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G);

Tab A9, Tab A9+, Tab A11;

Tab S6 Lite (2024);

Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Серія Galaxy F:

F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06, F36.

Серія Galaxy M:

M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06.

Серія Galaxy XCover:

XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro.

Коли чекати на оновлення

Офіційно Samsung поки не розкривала деталей щодо One UI 8.5, але ранні збірки вже з'являлися у витоках із натяками на нові можливості та зміни. Виходячи зі звичної стратегії, One UI 8.5 має стартувати на початку наступного року та поступово прилітати "по повітрю" на сумісні пристрої. Бета-версія може з'явитися наприкінці 2025 року для обмеженої кількості моделей, наприклад серії Galaxy S25, однак офіційних планів бети наразі немає.

Нагадаємо, компанія Samsung розпочала поширення стабільної версії оболонки One UI 8.0, створеної на базі Android 16. Першими оновлення отримують флагмани серії Galaxy S25, після чого поступове розгортання охопить інші сумісні пристрої.

Також ми писали, що апаратні кнопки на смартфонах Samsung можна використовувати ширше, ніж здається на перший погляд. Завдяки модулю Routines+ у фірмовому застосунку Good Lock власники можуть налаштовувати подвійні натискання чи тривале утримання фізичних клавіш, перетворюючи їх на персоналізовані ярлики для найпоширеніших дій.