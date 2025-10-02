Відео
На смартфонах Samsung з'явиться суперечлива функція з iPhone

На смартфонах Samsung з'явиться суперечлива функція з iPhone

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:32
Samsung One UI 8.5 отримає ШІ-підсумки сповіщень як на iPhone — що відомо
На столі смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung готує до One UI 8.5 одну з найсуперечливіших функцій сповіщень з iPhone — зведення повідомлень на базі ШІ. За даними профільних видань, рішення, ймовірно, спирається на напрацювання Google й працюватиме подібно до "резюме сповіщень" Apple, що свого часу викликало чимало критики через неточності.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Як саме працюватиме функція в Samsung

Фахівці виявили у новій збірці One UI 8.5 пункт "зведення сповіщень", хоча наразі він неактивний. Після першого жесту "шторки" має з'являтися вікно з поясненням функції та скриншотами інтерфейсу.

Опис показує, що підсумки застосовуються лише до "довгих повідомлень і групових чатів", а повідомлення користувача "ніколи не надсилаються Google". Графіка повторює ту, що раніше пов'язували з власною реалізацією Google, і є поле "Керування застосунками" — можна виключати окремі програми з підсумовування. Сукупність ознак свідчить: це, радше, функція Google, інтегрована в One UI, а не окрема розробка Samsung.

Сводные ИИ-итоги в One UI 8.5
Зведені ШІ-підсумки повідомлень в One UI 8.5. Фото: Android Authority

Опція спирається на хмару Google. Для локальної обробки може використовуватися Gemini Nano чи інша модель на девайсі, що критично важливо для приватності в особистих розмовах. Водночас є сподівання, що точність підсумків виявиться кращою, ніж у торішньому підході Apple, який зазнав критики за серйозні промахи.

Окрім зведення сповіщень, у підготовці для One UI 8.5 згадуються й інші помітні нововведення: професійні опції для відео та 3D-запис, системний жест подвійного торкання задньої панелі, а також інструменти для зменшення ризиків, пов'язаних із фоточутливою епілепсією. Якщо всі ці зміни дістануться релізу, оновлення може стати одним із найпомітніших для смартфонів Samsung.

Нагадаємо, сегмент доступних смартфонів сьогодні значно привабливіший, ніж кілька років тому. За суму менш ніж 200 доларів користувач отримує просторий дисплей, місткий акумулятор, підтримку NFC і чисту оболонку без зайвих застосунків.

Також ми писали, що обрати смартфон лише за відчуттями непросто, адже ринок пропонує широкий вибір — від сучасних "розкладачок" до класичних кнопкових телефонів. Свіже дослідження показало, які бренди частіше демонструють проблеми з надійністю й ламаннями, а які вважаються довговічнішими.

Samsung штучний інтелект функції операційна система оновлення One UI 8
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
