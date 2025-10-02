Видео
На смартфонах Samsung появится противоречивая функция с iPhone

На смартфонах Samsung появится противоречивая функция с iPhone

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:32
Samsung One UI 8.5 получит ИИ-итоги уведомлений как на iPhone — что известно
На столе смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung готовит к One UI 8.5 одну из самых противоречивых функций уведомлений с iPhone — сводку сообщений на базе ИИ. По данным профильных изданий, решение, вероятно, опирается на наработки Google и будет работать подобно "резюме уведомлений" Apple, что в свое время вызвало немало критики из-за неточностей.

Об этом пишет Android Authority.

Читайте также:

Как именно будет работать функция в Samsung

Специалисты обнаружили в новой сборке One UI 8.5 пункт "сводка уведомлений", хотя пока он неактивен. После первого жеста "шторки" должно появляться окно с объяснением функции и скриншотами интерфейса.

Описание показывает, что итоги применяются только к "длинным сообщениям и групповым чатам", а сообщения пользователя "никогда не отправляются Google". Графика повторяет ту, что ранее связывали с собственной реализацией Google, и есть поле "Управление приложениями" — можно исключать отдельные приложения из суммирования. Совокупность признаков говорит: это, скорее, функция Google, интегрированная в One UI, а не отдельная разработка Samsung.

Сводные ИИ-итоги в One UI 8.5
Сводные ИИ-подсумки уведомлений в One UI 8.5. Фото: Android Authority

Опция опирается на облако Google. Для локальной обработки может использоваться Gemini Nano или другая модель на девайсе, что критически важно для приватности в личных разговорах. В то же время есть надежда, что точность итогов окажется лучше, чем в прошлогоднем подходе Apple, который подвергся критике за серьезные промахи.

Кроме сведения уведомлений, в подготовке для One UI 8.5 упоминаются и другие заметные нововведения: профессиональные опции для видео и 3D-запись, системный жест двойного касания задней панели, а также инструменты для уменьшения рисков, связанных с фоточувствительной эпилепсией. Если все эти изменения доберутся до релиза, обновление может стать одним из самых заметных для смартфонов Samsung.

Напомним, сегмент доступных смартфонов сегодня значительно привлекательнее, чем несколько лет назад. За сумму менее 200 долларов пользователь получает просторный дисплей, емкий аккумулятор, поддержку NFC и чистую оболочку без лишних приложений.

Также мы писали, что выбрать смартфон только по ощущениям непросто, ведь рынок предлагает широкий выбор — от современных "раскладушек" до классических кнопочных телефонов. Свежее исследование показало, какие бренды чаще демонстрируют проблемы с надежностью и поломками, а какие считаются более долговечными.

Samsung искусственный интеллект функции операционная система обновления One UI 8
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
