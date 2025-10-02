Samsung One UI 8.5 получит ИИ-итоги уведомлений как на iPhone — что известно

На столе смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung готовит к One UI 8.5 одну из самых противоречивых функций уведомлений с iPhone — сводку сообщений на базе ИИ. По данным профильных изданий, решение, вероятно, опирается на наработки Google и будет работать подобно "резюме уведомлений" Apple, что в свое время вызвало немало критики из-за неточностей.

Как именно будет работать функция в Samsung

Специалисты обнаружили в новой сборке One UI 8.5 пункт "сводка уведомлений", хотя пока он неактивен. После первого жеста "шторки" должно появляться окно с объяснением функции и скриншотами интерфейса.

Описание показывает, что итоги применяются только к "длинным сообщениям и групповым чатам", а сообщения пользователя "никогда не отправляются Google". Графика повторяет ту, что ранее связывали с собственной реализацией Google, и есть поле "Управление приложениями" — можно исключать отдельные приложения из суммирования. Совокупность признаков говорит: это, скорее, функция Google, интегрированная в One UI, а не отдельная разработка Samsung.

Сводные ИИ-подсумки уведомлений в One UI 8.5. Фото: Android Authority

Опция опирается на облако Google. Для локальной обработки может использоваться Gemini Nano или другая модель на девайсе, что критически важно для приватности в личных разговорах. В то же время есть надежда, что точность итогов окажется лучше, чем в прошлогоднем подходе Apple, который подвергся критике за серьезные промахи.

Кроме сведения уведомлений, в подготовке для One UI 8.5 упоминаются и другие заметные нововведения: профессиональные опции для видео и 3D-запись, системный жест двойного касания задней панели, а также инструменты для уменьшения рисков, связанных с фоточувствительной эпилепсией. Если все эти изменения доберутся до релиза, обновление может стать одним из самых заметных для смартфонов Samsung.

