Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Samsung припинила підтримку чотирьох популярних смартфонів

Samsung припинила підтримку чотирьох популярних смартфонів

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 13:57
Samsung припиняє підтримку чотирьох смартфонів Galaxy — хто залишився без оновлень
На столі смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung зупинила програмну підтримку для кількох популярних моделей своїх смартфонів. Пристрої більше не отримуватимуть навіть патчів безпеки.

Про це пише SamMobile.

Реклама
Читайте також:

Які моделі Samsung більше не підтримуються

Компанія традиційно забезпечує довготривалі оновлення своїх Galaxy-смартфонів, однак у моделей Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G та Galaxy M32 5G цикл підтримки завершився. Оновлення ОС вони перестали отримувати раніше, а тепер припиняються і оновлення безпеки.

Запущені між серпнем і вереснем 2021 року ці чотири моделі мали чотирирічну обіцянку підтримки. Samsung виконала цей термін до вересня 2025 року, після чого підтримку знято.

Відтепер ці смартфони можуть бути вразливішими до нових загроз. Користувачам радять замислитися про перехід на сучасні моделі: наступниками A03s, F42 5G і M32 5G є відповідно Galaxy A07, Galaxy F56 і Galaxy M36, а власникам Galaxy A52s варто звернути увагу на Galaxy A56 як на доречне оновлення.

Нагадаємо, компанія Samsung активно готує до виходу нову версію фірмової оболонки One UI 8.5, яка стане наступним великим етапом розвитку інтерфейсу Galaxy. Оновлення отримає десятки сумісних смартфонів і планшетів, а перехід на нього заплановано після завершення розгортання One UI 8.0.

Також ми писали, що разом з One UI 8.5 компанія планує впровадити одну з найсуперечливіших можливостей, запозичених з iPhone — зведення сповіщень на базі ШІ. Ця функція автоматично групуватиме та коротко підсумовуватиме вхідні повідомлення, допомагаючи користувачам не відволікатися на дрібні апдейти.

Android смартфон Samsung безпека користувачі оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації