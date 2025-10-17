Samsung припиняє підтримку чотирьох смартфонів Galaxy — хто залишився без оновлень

На столі смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung зупинила програмну підтримку для кількох популярних моделей своїх смартфонів. Пристрої більше не отримуватимуть навіть патчів безпеки.

Про це пише SamMobile.

Реклама

Читайте також:

Які моделі Samsung більше не підтримуються

Компанія традиційно забезпечує довготривалі оновлення своїх Galaxy-смартфонів, однак у моделей Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G та Galaxy M32 5G цикл підтримки завершився. Оновлення ОС вони перестали отримувати раніше, а тепер припиняються і оновлення безпеки.

Запущені між серпнем і вереснем 2021 року ці чотири моделі мали чотирирічну обіцянку підтримки. Samsung виконала цей термін до вересня 2025 року, після чого підтримку знято.

Відтепер ці смартфони можуть бути вразливішими до нових загроз. Користувачам радять замислитися про перехід на сучасні моделі: наступниками A03s, F42 5G і M32 5G є відповідно Galaxy A07, Galaxy F56 і Galaxy M36, а власникам Galaxy A52s варто звернути увагу на Galaxy A56 як на доречне оновлення.

Нагадаємо, компанія Samsung активно готує до виходу нову версію фірмової оболонки One UI 8.5, яка стане наступним великим етапом розвитку інтерфейсу Galaxy. Оновлення отримає десятки сумісних смартфонів і планшетів, а перехід на нього заплановано після завершення розгортання One UI 8.0.

Також ми писали, що разом з One UI 8.5 компанія планує впровадити одну з найсуперечливіших можливостей, запозичених з iPhone — зведення сповіщень на базі ШІ. Ця функція автоматично групуватиме та коротко підсумовуватиме вхідні повідомлення, допомагаючи користувачам не відволікатися на дрібні апдейти.