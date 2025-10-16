Samsung додасть функцію, яка обмежить швидкість інтернету — для чого вона

На столі смартфон Samsung з One UI 8.5 (справа). Фото: кадр з відео/YouTube

У витоку прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra виявили згадку про функцію Network Battery Saver — вона обмежує використання мережі, щоб зменшити розряд акумулятора. Рішення розпізнає моменти, коли телефон імовірно не використовується (наприклад, під час сну), і скорочує фоновий трафік.

Про це пише SamMobile.

Як працює нова функція

У коді One UI 8.5 знайшли рядки, що описують Network Battery Saver. Ідеться про сценарії, коли система заощаджує заряд, обмежуючи мережеву продуктивність, коли телефон навряд чи будуть використовувати — наприклад, уночі. Для визначення таких періодів One UI 8.5 спирається на Personal Data Intelligence — механізм, який уже є на смартфонах і планшетах Galaxy та за допомогою ШІ аналізує звички користувача, формує "граф знань" і покращує взаємодію з функціями на кшталт Now Brief та з додатками.

Згідно з описом у прошивці, Network Battery Saver застосовує обмеження мережевої продуктивності коли ви вдома або коли малоймовірно, що ви користуватиметеся телефоном. Керувати застосунками й сервісами, які використовують Personal Data Intelligence, можна в "Налаштуваннях", там же зазначено: "щоб скористатися Network Battery Saver, увімкніть Personal Data Intelligence".

Попри очікування, що One UI 8.5 буде невеликим оновленням інтерфейсу, витік вказує на ширші зміни — від дрібних візуальних штрихів до помітних енергозберігальних можливостей.

Samsung очікувано представить One UI 8.5 разом із серією Galaxy S26 у лютому 2026 року, після чого почнеться розгортання оновлення на сумісні моделі.

