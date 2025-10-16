Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Samsung додасть у смартфони функцію, що сповільнятиме інтернет

Samsung додасть у смартфони функцію, що сповільнятиме інтернет

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:32
Samsung додасть функцію, яка обмежить швидкість інтернету — для чого вона
На столі смартфон Samsung з One UI 8.5 (справа). Фото: кадр з відео/YouTube

У витоку прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra виявили згадку про функцію Network Battery Saver — вона обмежує використання мережі, щоб зменшити розряд акумулятора. Рішення розпізнає моменти, коли телефон імовірно не використовується (наприклад, під час сну), і скорочує фоновий трафік.

Про це пише SamMobile.

Реклама
Читайте також:

Як працює нова функція

У коді One UI 8.5 знайшли рядки, що описують Network Battery Saver. Ідеться про сценарії, коли система заощаджує заряд, обмежуючи мережеву продуктивність, коли телефон навряд чи будуть використовувати — наприклад, уночі. Для визначення таких періодів One UI 8.5 спирається на Personal Data Intelligence — механізм, який уже є на смартфонах і планшетах Galaxy та за допомогою ШІ аналізує звички користувача, формує "граф знань" і покращує взаємодію з функціями на кшталт Now Brief та з додатками.

Згідно з описом у прошивці, Network Battery Saver застосовує обмеження мережевої продуктивності коли ви вдома або коли малоймовірно, що ви користуватиметеся телефоном. Керувати застосунками й сервісами, які використовують Personal Data Intelligence, можна в "Налаштуваннях", там же зазначено: "щоб скористатися Network Battery Saver, увімкніть Personal Data Intelligence".

Попри очікування, що One UI 8.5 буде невеликим оновленням інтерфейсу, витік вказує на ширші зміни — від дрібних візуальних штрихів до помітних енергозберігальних можливостей.

Samsung очікувано представить One UI 8.5 разом із серією Galaxy S26 у лютому 2026 року, після чого почнеться розгортання оновлення на сумісні моделі.

Нагадаємо, фізичні кнопки на смартфонах Samsung можуть виконувати значно більше функцій, ніж стандартне регулювання гучності чи блокування екрана. Завдяки модулю Routines+ у застосунку Good Lock користувачі можуть призначати подвійне натискання або тривале утримання клавіш для швидкого запуску програм, сценаріїв чи системних команд.

Також ми писали, що Samsung працює над оновленням One UI 8.5, у якому може з'явитися функція зведення сповіщень на базі ШІ — аналогічна до тієї, що вже є в iPhone. За попередніми даними, ця система використовуватиме алгоритми Google для узагальнення повідомлень.

Samsung мобільний інтернет акумулятор функції оновлення One UI 8
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації