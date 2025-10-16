Видео
Samsung добавит в смартфоны функцию, замедляющую интернет

Samsung добавит в смартфоны функцию, замедляющую интернет

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 12:32
Samsung добавит функцию, которая ограничит скорость интернета — для чего она
На столе смартфон Samsung с One UI 8.5 (справа). Фото: кадр из видео/YouTube

В утечке прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra обнаружили упоминание о функции Network Battery Saver — она ограничивает использование сети, чтобы уменьшить разряд аккумулятора. Решение распознает моменты, когда телефон предположительно не используется (например, во время сна), и сокращает фоновый трафик.

Об этом пишет SamMobile.

Читайте также:

Как работает новая функция

В коде One UI 8.5 нашли строки, описывающие Network Battery Saver. Речь идет о сценариях, когда система экономит заряд, ограничивая сетевую производительность, когда телефон вряд ли будут использовать — например, ночью. Для определения таких периодов One UI 8.5 опирается на Personal Data Intelligence — механизм, который уже есть на смартфонах и планшетах Galaxy и с помощью ИИ анализирует привычки пользователя, формирует "граф знаний" и улучшает взаимодействие с функциями вроде Now Brief и с приложениями.

Согласно описанию в прошивке, Network Battery Saver применяет ограничения сетевой производительности когда вы дома или когда маловероятно, что вы будете пользоваться телефоном. Управлять приложениями и сервисами, которые используют Personal Data Intelligence, можно в "Настройках", там же указано: "чтобы воспользоваться Network Battery Saver, включите Personal Data Intelligence".

Несмотря на ожидания, что One UI 8.5 будет небольшим обновлением интерфейса, утечка указывает на более широкие изменения — от мелких визуальных штрихов до заметных энергосберегающих возможностей.

Samsung ожидаемо представит One UI 8.5 вместе с серией Galaxy S26 в феврале 2026 года, после чего начнется развертывание обновления на совместимые модели.

Напомним, физические кнопки на смартфонах Samsung могут выполнять значительно больше функций, чем стандартная регулировка громкости или блокировка экрана. Благодаря модулю Routines+ в приложении Good Lock пользователи могут назначать двойное нажатие или длительное удержание клавиш для быстрого запуска программ, сценариев или системных команд.

Также мы писали, что Samsung работает над обновлением One UI 8.5, в котором может появиться функция сведения уведомлений на базе ИИ — аналогичная той, что уже есть в iPhone. По предварительным данным, эта система будет использовать алгоритмы Google для обобщения уведомлений.

