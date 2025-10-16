Samsung добавит функцию, которая ограничит скорость интернета — для чего она

На столе смартфон Samsung с One UI 8.5 (справа). Фото: кадр из видео/YouTube

В утечке прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra обнаружили упоминание о функции Network Battery Saver — она ограничивает использование сети, чтобы уменьшить разряд аккумулятора. Решение распознает моменты, когда телефон предположительно не используется (например, во время сна), и сокращает фоновый трафик.

Об этом пишет SamMobile.

Как работает новая функция

В коде One UI 8.5 нашли строки, описывающие Network Battery Saver. Речь идет о сценариях, когда система экономит заряд, ограничивая сетевую производительность, когда телефон вряд ли будут использовать — например, ночью. Для определения таких периодов One UI 8.5 опирается на Personal Data Intelligence — механизм, который уже есть на смартфонах и планшетах Galaxy и с помощью ИИ анализирует привычки пользователя, формирует "граф знаний" и улучшает взаимодействие с функциями вроде Now Brief и с приложениями.

Согласно описанию в прошивке, Network Battery Saver применяет ограничения сетевой производительности когда вы дома или когда маловероятно, что вы будете пользоваться телефоном. Управлять приложениями и сервисами, которые используют Personal Data Intelligence, можно в "Настройках", там же указано: "чтобы воспользоваться Network Battery Saver, включите Personal Data Intelligence".

Несмотря на ожидания, что One UI 8.5 будет небольшим обновлением интерфейса, утечка указывает на более широкие изменения — от мелких визуальных штрихов до заметных энергосберегающих возможностей.

Samsung ожидаемо представит One UI 8.5 вместе с серией Galaxy S26 в феврале 2026 года, после чего начнется развертывание обновления на совместимые модели.

