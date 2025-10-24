Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Samsung відкладає виробництво Galaxy S26 — у чому причина

Samsung відкладає виробництво Galaxy S26 — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 11:01
Samsung відтермінувала масове виробництво Galaxy S26 — коли прем'єра нового флагмана
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Короткий ланцюжок коригувань у планах Samsung може змінити звичний графік прем'єри серії Galaxy S26. Після чуток про дебют у березні 2026 року з'явився звіт із Кореї, який підтверджує затримку старту масового виробництва.

Про це пише GSMArena.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про новий розклад

Корейське видання повідомляє, що Samsung перенесла початок масового випуску лінійки Galaxy S26. За оновленим графіком Galaxy S26 Ultra мають запустити у виробництво в грудні, тоді як Galaxy S26 та Galaxy S26+ перейдуть на конвеєр у січні. Спочатку компанія планувала стартувати з усіма трьома моделями ще в грудні, однак розклад змінився після скасування розробки варіанта Galaxy S26 Edge.

Через відмову від Edge компанії знадобився додатковий час, аби переробити та завершити Galaxy S26+. Водночас розробку базового Galaxy S26 і топового Galaxy S26 Ultra, за даними звіту, вже завершено. У підсумку першою в масове виробництво піде модель Ultra, за нею — стандартний S26, і лише потім — S26+. Така послідовність може зрушити й саму дату презентації, підсилюючи припущення про пізніший запуск серії порівняно зі звичним січневим вікном.

Нагадаємо, що у витоку прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra виявили згадку про нову функцію Network Battery Saver. Вона покликана зменшувати розряд батареї, обмежуючи активність мережевих з'єднань, коли користувач не взаємодіє з пристроєм.

Також ми писали, що оновлення One UI 8.5 уже планується до офіційного релізу й охопить десятки смартфонів і планшетів Galaxy. Попри активне впровадження One UI 8.0, компанія Samsung паралельно розробляє нову версію прошивки, тестуючи функції, які мають зробити систему ще стабільнішою та енергоефективнішою.

смартфон Samsung презентація виробництво Samsung Galaxy
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації