Samsung відтермінувала масове виробництво Galaxy S26 — коли прем'єра нового флагмана

Короткий ланцюжок коригувань у планах Samsung може змінити звичний графік прем'єри серії Galaxy S26. Після чуток про дебют у березні 2026 року з'явився звіт із Кореї, який підтверджує затримку старту масового виробництва.

Що відомо про новий розклад

Корейське видання повідомляє, що Samsung перенесла початок масового випуску лінійки Galaxy S26. За оновленим графіком Galaxy S26 Ultra мають запустити у виробництво в грудні, тоді як Galaxy S26 та Galaxy S26+ перейдуть на конвеєр у січні. Спочатку компанія планувала стартувати з усіма трьома моделями ще в грудні, однак розклад змінився після скасування розробки варіанта Galaxy S26 Edge.

Через відмову від Edge компанії знадобився додатковий час, аби переробити та завершити Galaxy S26+. Водночас розробку базового Galaxy S26 і топового Galaxy S26 Ultra, за даними звіту, вже завершено. У підсумку першою в масове виробництво піде модель Ultra, за нею — стандартний S26, і лише потім — S26+. Така послідовність може зрушити й саму дату презентації, підсилюючи припущення про пізніший запуск серії порівняно зі звичним січневим вікном.

Нагадаємо, що у витоку прошивки One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra виявили згадку про нову функцію Network Battery Saver. Вона покликана зменшувати розряд батареї, обмежуючи активність мережевих з'єднань, коли користувач не взаємодіє з пристроєм.

Також ми писали, що оновлення One UI 8.5 уже планується до офіційного релізу й охопить десятки смартфонів і планшетів Galaxy. Попри активне впровадження One UI 8.0, компанія Samsung паралельно розробляє нову версію прошивки, тестуючи функції, які мають зробити систему ще стабільнішою та енергоефективнішою.