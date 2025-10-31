Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Edge нічому не навчив — Samsung готує ще тонший смартфон

Edge нічому не навчив — Samsung готує ще тонший смартфон

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 11:01
Samsung Galaxy Edge може повернутися — компанія працює над ультратонким More Slim
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр з відео/YouTube

Раніше з'явилися чутки, що Samsung відмовляється від Edge-версії в лінійці Galaxy S26. Однак нові ознаки свідчать, що концепт тонкого Edge ще в роботі, і курс — на ще стрімкіший профіль під кодовою назвою More Slim.

Про це пише Galaxyclub.

Реклама
Читайте також:

Що означає нова кодова назва

Довгий час вважалося, що серія Galaxy S26 складатиметься з трьох моделей: Pro, Edge і Ultra. Згодом з'явилися повідомлення, ніби Edge замінять звичною версією Plus, але джерела вказують: Edge не повністю зник із планів.

За останні місяці Samsung розпочала розробку смартфона з кодовою назвою More Slim. Для порівняння, внутрішня назва Galaxy S25 Edge тривалий час була Slim. Важлива деталь — проєкт More Slim стартував помітно пізніше, ніж розробка пристрою, який довго вважали саме S26 Edge. Це натякає, що More Slim — не початково запланований S26 Edge, а окремий, наступний крок у концепції "ще тонше".

Наявність More Slim не суперечить версії про появу Galaxy S26 Plus. Навпаки, за часом це добре лягає у можливе коригування дорожньої карти: у Samsung могли вирішити одночасно дати зелене світло S26 Plus і зробити Edge ще стрункішим, аби закріпити його нішу на ринку у 2026 році.

Водночас розробка More Slim відстає від темпів основних моделей Galaxy S26. Тож імовірно, потенційний новий Edge з'явиться істотно пізніше — подібно до того, як це сталося із S25 Edge. Чи виступить він зрештою під назвою S26 Edge, з кодової назви та наявної інформації поки не випливає.

Нагадаємо, що Samsung офіційно припинила програмну підтримку низки популярних моделей смартфонів, які свого часу мали значний попит. Ці пристрої більше не отримуватимуть оновлень безпеки та системних патчів.

Також ми писали, що у прошивці One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra виявили функцію Network Battery Saver, яка розумно оптимізує витрати енергії. Вона скорочує фонову активність мережі, коли система визначає, що пристрій не використовується.

гаджети технології смартфон Samsung чутки Samsung Galaxy S25 Edge
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації