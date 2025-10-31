Samsung Galaxy Edge може повернутися — компанія працює над ультратонким More Slim

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр з відео/YouTube

Раніше з'явилися чутки, що Samsung відмовляється від Edge-версії в лінійці Galaxy S26. Однак нові ознаки свідчать, що концепт тонкого Edge ще в роботі, і курс — на ще стрімкіший профіль під кодовою назвою More Slim.

Про це пише Galaxyclub.

Що означає нова кодова назва

Довгий час вважалося, що серія Galaxy S26 складатиметься з трьох моделей: Pro, Edge і Ultra. Згодом з'явилися повідомлення, ніби Edge замінять звичною версією Plus, але джерела вказують: Edge не повністю зник із планів.

За останні місяці Samsung розпочала розробку смартфона з кодовою назвою More Slim. Для порівняння, внутрішня назва Galaxy S25 Edge тривалий час була Slim. Важлива деталь — проєкт More Slim стартував помітно пізніше, ніж розробка пристрою, який довго вважали саме S26 Edge. Це натякає, що More Slim — не початково запланований S26 Edge, а окремий, наступний крок у концепції "ще тонше".

Наявність More Slim не суперечить версії про появу Galaxy S26 Plus. Навпаки, за часом це добре лягає у можливе коригування дорожньої карти: у Samsung могли вирішити одночасно дати зелене світло S26 Plus і зробити Edge ще стрункішим, аби закріпити його нішу на ринку у 2026 році.

Водночас розробка More Slim відстає від темпів основних моделей Galaxy S26. Тож імовірно, потенційний новий Edge з'явиться істотно пізніше — подібно до того, як це сталося із S25 Edge. Чи виступить він зрештою під назвою S26 Edge, з кодової назви та наявної інформації поки не випливає.

