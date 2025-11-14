Видео
Видео

Зачем Apple удалила SIM-лоток из iPhone и на что это повлияло

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:23
iPhone без SIM-лотка — зачем Apple убрала физическую SIM и что это дает
Лоток для SIM-карты от iPhone. Фото: Unsplash

Apple отказалась от физического лотка для SIM-карты, и это оказалось не только шагом к минималистичному дизайну. Такое изменение реально повлияло на удобство пользования, безопасность и автономность iPhone в повседневных сценариях.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Что изменилось с отказом от лотка для SIM-карты

Удаление SIM-лотка освободило дополнительное пространство внутри корпуса, что позволило увеличить емкость батареи. Благодаря этому iPhone дольше работает без подзарядки, особенно во время энергозатратных задач — навигации, съемки фото и видео или просмотра контента в стриминговых сервисах.

Безопасность также поднялась на новый уровень. В случае кражи смартфона физическую SIM-карту раньше можно было быстро использовать для звонков или доступа к кодам. Зато eSIM привязана к Apple ID, остается заблокированной вместе с устройством, а все данные дополнительно защищены Face ID и резервными копиями в iCloud.

Удобство использования тоже изменилось: чтобы сменить мобильного оператора, больше не нужно искать скрепку и доставать карточку — переход на другой тариф или сеть занимает считанные минуты в настройках. Пользователь может одновременно подключать несколько планов, например отдельные тарифы для путешествий или работы, а конфигурации быстро синхронизируются через iCloud без лишних ручных действий.

Фактически Apple убрала элемент, который ограничивал внутреннее пространство и усложнял пользование, сделав iPhone тоньше, надежнее и "умнее" в деталях. В то же время для тех, кто предпочитает традиционный формат с физической SIM-картой, компания оставила модель iPhone 17 с SIM-лотком.

Напомним, в октябре Apple представила Apple Intelligence — новую систему искусственного интеллекта, интегрированную в iOS 26. Многие популярные приложения уже получили расширенную поддержку этой технологии и теперь адаптируются к вашим привычкам, лучше понимают контекст взаимодействия и даже подстраиваются под эмоциональное состояние пользователя.

Также мы писали, что зима в Украине становится настоящим испытанием для электроники. Если ваш iPhone вдруг выключается под открытым небом, не стоит паниковать — с подобным поведением ежегодно сталкиваются тысячи владельцев смартфонов.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
