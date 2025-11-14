iPhone без SIM-лотка — зачем Apple убрала физическую SIM и что это дает

Лоток для SIM-карты от iPhone. Фото: Unsplash

Apple отказалась от физического лотка для SIM-карты, и это оказалось не только шагом к минималистичному дизайну. Такое изменение реально повлияло на удобство пользования, безопасность и автономность iPhone в повседневных сценариях.

Что изменилось с отказом от лотка для SIM-карты

Удаление SIM-лотка освободило дополнительное пространство внутри корпуса, что позволило увеличить емкость батареи. Благодаря этому iPhone дольше работает без подзарядки, особенно во время энергозатратных задач — навигации, съемки фото и видео или просмотра контента в стриминговых сервисах.

Безопасность также поднялась на новый уровень. В случае кражи смартфона физическую SIM-карту раньше можно было быстро использовать для звонков или доступа к кодам. Зато eSIM привязана к Apple ID, остается заблокированной вместе с устройством, а все данные дополнительно защищены Face ID и резервными копиями в iCloud.

Удобство использования тоже изменилось: чтобы сменить мобильного оператора, больше не нужно искать скрепку и доставать карточку — переход на другой тариф или сеть занимает считанные минуты в настройках. Пользователь может одновременно подключать несколько планов, например отдельные тарифы для путешествий или работы, а конфигурации быстро синхронизируются через iCloud без лишних ручных действий.

Фактически Apple убрала элемент, который ограничивал внутреннее пространство и усложнял пользование, сделав iPhone тоньше, надежнее и "умнее" в деталях. В то же время для тех, кто предпочитает традиционный формат с физической SIM-картой, компания оставила модель iPhone 17 с SIM-лотком.

