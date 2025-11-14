iPhone без SIM-лотка — навіщо Apple прибрала фізичну SIM і що це дає

Лоток для SIM-карти від iPhone. Фото: Unsplash

Apple відмовилася від фізичного лотка для SIM-карти, і це виявилося не лише кроком до мінімалістичного дизайну. Така зміна реально вплинула на зручність користування, безпеку та автономність iPhone у повсякденних сценаріях.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Що змінилося з відмовою від лотка для SIM-карти

Видалення SIM-лотка звільнило додатковий простір усередині корпусу, що дозволило збільшити місткість батареї. Завдяки цьому iPhone довше працює без підзарядки, особливо під час енерговитратних завдань — навігації, знімання фото й відео чи перегляду контенту в стримінгових сервісах.

Безпека також піднялася на новий рівень. У випадку крадіжки смартфона фізичну SIM-картку раніше можна було швидко використати для дзвінків або доступу до кодів. Натомість eSIM прив'язана до Apple ID, залишається заблокованою разом із пристроєм, а всі дані додатково захищені Face ID та резервними копіями в iCloud.

Зручність використання теж змінилася: щоб змінити мобільного оператора, більше не потрібно шукати скріпку та діставати картку — перехід на інший тариф чи мережу займає лічені хвилини в налаштуваннях. Користувач може одночасно підключати кілька планів, наприклад окремі тарифи для подорожей або роботи, а конфігурації швидко синхронізуються через iCloud без зайвих ручних дій.

Фактично Apple прибрала елемент, який обмежував внутрішній простір і ускладнював користування, зробивши iPhone тоншим, надійнішим і "розумнішим" у деталях. Водночас для тих, хто віддає перевагу традиційному формату з фізичною SIM-карткою, компанія залишила модель iPhone 17 із SIM-лотком.

Нагадаємо, у жовтні Apple представила Apple Intelligence — нову систему штучного інтелекту, інтегровану в iOS 26. Багато популярних застосунків уже отримали розширену підтримку цієї технології й тепер адаптуються до ваших звичок, краще розуміють контекст взаємодії та навіть підлаштовуються під емоційний стан користувача.

Також ми писали, що зима в Україні стає справжнім випробуванням для електроніки. Якщо ваш iPhone раптом вимикається просто неба, не варто панікувати — з подібною поведінкою щороку стикаються тисячі власників смартфонів.