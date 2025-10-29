Відео
Головна Технології Холод і iPhone — чому смартфон постійно "гасне" на морозі

Холод і iPhone — чому смартфон постійно "гасне" на морозі

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 13:19
iPhone вимикається на морозі — що відбувається з батареєю і як цього уникнути
Смартфон Apple iPhone у снігу. Фото: Unsplash

Зима в Україні — це не лише сніг і гарячий чай, а й випробування для сучасної техніки. Якщо ваш iPhone раптово гасне просто неба, ви не самотні — така поведінка щороку дивує тисячі користувачів.

Про те, чому так відбувається, пише NV.

Читайте також:

Що відбувається з батареєю на морозі

Виробники вказують робочий діапазон для смартфона: від 0 до +35 °C. Коли стовпчик термометра опускається нижче нуля, зростає ризик непередбачуваних відключень — це нормально для електроніки, і особливо для літій-іонних батарей.

Літій-іонний акумулятор чутливий до холоду: хімічні реакції сповільнюються, електроліт густіє, напруга падає, а місткість наче "зникає". Система може "вирішити", що заряд вичерпано, й вимкнути телефон, аби убезпечити компоненти. До цього додається зростання внутрішнього опору — процесору та підсистемам живлення бракує стабільного струму, тож пристрій захищається вимиканням.

Дисплей у холоді теж "повільнішає": знижується чутливість, тьмяніють кольори, інколи з'являються смужки або ефект "замороженого" екрана. Це типовий наслідок низьких температур.

Як зменшити ризик вимкнення на вулиці

Найпростіше — не тримати телефон довго на морозі. Краще носити його у внутрішній кишені ближче до тіла або прикривати шарфом. Допоможуть і захисні кейси з утепленням: вони зберігають тепло батареї та знижують вплив холодного повітря.

Перед виходом заряджайте смартфон — повніший акумулятор краще переносить холод. Зайві фонові процеси й "важкі" ефекти на екрані варто мінімізувати: менше навантаження — стабільніша робота навіть у мінус.

Якщо iPhone вже вимкнувся на морозі, то не панікуйте: занесіть пристрій у тепло й дайте йому поступово зігрітися. Не варто різко нагрівати — наприклад, класти на батарею опалення. Коли телефон відновить комфортну температуру, зазвичай він запускається без проблем. Якщо відключення стаються часто, варто перевірити стан акумулятора в сервісному центрі — можливо, він втратив місткість і потребує заміни.

Нагадаємо, що сучасні смартфони вже не страждають від "ефекту пам'яті", тому їх можна безпечно підзаряджати будь-коли — навіть кілька разів на день. Водночас крайні рівні заряду шкодять акумулятору.

Також ми писали, що жоден акумулятор не є довговічним — із часом він втрачає місткість і швидше розряджається, навіть за обережного користування. Саме тому багато користувачів хвилюються, чи не шкодить часте підключення до мережі.

Apple iPhone зима холод заряджання акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
