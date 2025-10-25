Що означає "i" в iPhone — справжній сенс літери від Стіва Джобса

Стів Джобс, засновник компанії Apple, з iPhone 4 в руках. Фото: REUTERS/Robert Galbraith

Маленька літера "i" у назвах продуктів Apple давно стала впізнаваним символом. Її часто зводять до "internet", однак сам Стів Джобс на старті ери i-пристроїв надав їй значно ширший зміст.

Про це пише РБК-Україна.

Як з'явився префікс "i" і чому він досі важливий

Історія префікса почалася не з iPhone і навіть не з iPod. У 1998 році під час презентації iMac Джобс пояснив, що комп'ютер покликаний поєднати захоплення та простоту виходу в інтернет, адже саме мережа стає головною причиною вибору пристрою. З цією філософією Apple перейшла до iPod (2001), а згодом до iPhone (2007) та iPad, закріпивши "i" як маркер задуму, а не просто частину назви.

Публічною опорою для "i" був "internet". Джобс називав iPhone "проривним інтернет-комунікатором", і для 2007 року це справді означало революцію: телефон із повноцінним вебдоступом у кишені. Але разом із цим на слайді iMac з'явилися ще чотири слова, які розкривали ширший задум.

Слайд з презентації iMac у 1998 році з поясненням літери "i". Фото: кадр з відео/YouTube

Перше — individual ("індивідуальний"). Apple замислювала свої продукти як максимально особисті: налаштування вигляду, підбір застосунків, способи взаємодії. Сьогодні це доповнюють біометрія Face ID, персональні віджети, дані здоров'я та розширені можливості доступності — усе, що робить iPhone продовженням власника.

Друге — instruct ("навчати"). З появою App Store смартфон перетворився на інструмент освіти: від онлайн-лекцій до наукових бібліотек у кишені. Такий підхід відповідає баченням Джобса щодо ролі технологій у навчанні.

Третє — inform ("інформувати"). Йдеться не лише про вихід у мережу, а й про особисті повідомлення, пошту, календар, геодані, погоду й біржові котирування — тобто про постійний, контекстний центр інформації у смартфоні.

Четверте — inspire ("надихати"). Для Apple дизайн і філософія невіддільні від продукту: iPhone мав надихати не лише користувачів, а й розробників і всю індустрію створювати нові ідеї та сервіси.

Поряд з офіційно озвученими значеннями існують і популярні інтерпретації. Одна з них пов'язує "i" з interim ("тимчасовий"): після повернення в Apple у 1997 році Джобс жартома називав себе iCEO (interim CEO), і ця гра слів могла закріпитися у великих продукт-брендах компанії. Інша читає "i" як innovation ("інновація") — адже кожне покоління i-пристроїв ставило нові стандарти у своїх категоріях. Також поширена інтерпретація "i" як "я"/"мій": iPhone сприймається як "мій телефон", що перегукується з ідеєю індивідуальності.

Назва iPhone — це не скорочення заради стилю, а концепція, сформульована наприкінці 1990-х і доведена до зрілості у 2007 році. Вона поєднує інтернет як основу, персональність, навчання, інформування та натхнення — і пояснює, чому одна літера зберегла актуальність у продуктовій мові Apple досі.

